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美大選即將揭曉 中外交部：盼新任總統與中國相向而行

中國新聞組／北京6日電
清華大學戰略與安全研究中心主任傅瑩稱，大部分國家不希望中美撕裂世界。(中評社)
清華大學戰略與安全研究中心主任傅瑩稱，大部分國家不希望中美撕裂世界。(中評社)

美國大選結果即將揭曉，中國外交部首度表態，副部長樂玉成5日喊話，指中美雖存在分歧，但擁有廣泛共同利益和合作空間，希望美國新一任總統和新一屆政府與中方共同相向而行，推動兩國關係沿著正確的軌道向前發展。前副外長傅瑩也針對中美關係提出看法：各國都不希望中美撕裂世界。

來源：YouTube

綜合媒體報導，樂玉成指出，中方對中美關係的態度是明確的、一貫的。中美之間雖然有分歧，但也有廣泛共同利益和合作空間。保持和推動中美關係健康穩定發展，符合中美兩國人民根本利益，也是國際社會共同期待。希望美國新一屆政府同中方相向而行，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的原則，聚焦合作，管控分歧，推動兩國關係沿着正確軌道向前發展。

哥倫比亞大學中國項目聯席主任孫哲受訪表示，民主黨總統候選人白登若上台，短期內可能會設法維護台美現狀，持續對台軍售。白登會採取過去維持兩岸平衡的政策，不離不統，和平但不要統一，分而不離，不會劍走偏鋒，但可能對台有一些官方或半官方的交往，並不會超出中國大陸紅線。

孫哲說，白登最核心主題是「與中國競爭」，但避免災難性衝突，又競爭又和平共處，未來可能會恢復一些對話，多少呼應中方呼籲美國進行管理清單與對話清單的要求。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘說，白登若上台，在台灣問題不會跟川普政府有太大區別，同樣會為台灣爭取國際外交支持；美國主流勢力不管朝野都有相當共識，參、眾兩院民主黨議員都一致挺台對抗中國大陸，哪怕這會加劇中美衝突。

首屆「海洋合作與治理論壇」5日在海南海口開幕。北京清華大學戰略與安全研究中心主任、中國前副外長傅瑩指出美國誰當選，對兩國關係都會有影響。對於日前龐培歐的亞洲之行，呼籲各國抵制中國影響力，她稱大部分國家不希望中美撕裂世界，拉攏其他國家搞對立的時代已經過去。

中國外交部副部長樂玉成盼美中相向而行。（中新社）
中國外交部副部長樂玉成盼美中相向而行。（中新社）

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