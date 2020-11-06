特斯拉零件問題「甩鍋」中車主？ 新華社批傲慢

圖為今年9月，中國國際服務貿易交易會上特斯拉公司的展台。（新華社）

新華社近日罕見發文批評美國 電動車商特斯拉 （Tesla），文章稱，特斯拉一邊在中國 召回存在安全風險的車輛，一邊卻向美國政府否認車輛有問題，還稱是中國監管部門施壓和中國車主濫用，「這種無理傲慢不能慣」。

新華社4日發表評論引述「缺陷汽車產品召回管理條例」有關條文稱，中國的召回法規給車商對缺陷認定提出異議留了空間和程序，如果特斯拉不認同缺陷調查結果，完全可以透過官方管道提出異議，並按程序進行相關技術檢測或者鑑定。

特斯拉上月23日在中國宣布召回生產日期在2013年9月17日至2017年8月16日期間的進口Model S、Model X電動車，共計2萬9193輛。特斯拉當時稱，這次召回範圍內的部分車輛在經受較大的外部衝擊時，前懸吊的後連桿球頭螺栓會產生初始裂紋，在極端情況下會影響車輛的操控，增加發生事故的風險。

不過，據美國媒體報導，特斯拉在寫給美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）的召回信中，卻否認車輛有安全風險，稱是因為中國駕駛使用不當才造成零件損壞，「損壞情況在中國尤其嚴重」，並在中國市場監督管理總局的要求才進行車輛召回。

特斯拉創辦人馬斯克（中）曾親自到中國宣傳。（路透）

特斯拉還在信中強調，在中國以外的市場，相關問題的發生率不到0.05%，但在中國市場則達到了0.1%。

新華社評論稱，自2017年以來，特斯拉相關車型已在中國多地發生過多起相關事故，文章中詳列了四起特斯拉Model X和Model S發生的零件事故。文章稱，特斯拉如果不認同中國的調查結果，完全可以透過官方管道提出異議，不應將責任推給中國車主和監管部門。

評論還稱，特斯拉「想開得長遠，首先要學會遵守當地法規，保護好車主的正當權益。否則，狂飆的股價也難以成為支撐起質量問題的千斤頂」。