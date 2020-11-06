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明制漢服當韓服？ 中國手遊道歉

中國新聞組／北京6日電
遊戲內其中一套韓服（左）與現實中模特兒所穿的「明制漢服」。（取材自微博）
遊戲內其中一套韓服（左）與現實中模特兒所穿的「明制漢服」。（取材自微博）

「漢服韓服誰正統」之爭還波及了剛開通南韓網絡服務器的知名換裝遊戲「閃耀暖暖」。「閃耀暖暖」在南韓推出一款「槿雲重華套裝」，被中國網民質疑將「明制漢服」當作是韓服，而且遊戲中的角色自稱是「臣下」，有貶低中國意味。對此，「閃耀暖暖」已發聲明道歉。

香港01報導，中國知名的國產手機換裝遊戲「閃耀暖暖」在開通南韓伺服器後，特別推出一款「槿雲重華套裝」。有中國網民稱，「槿雲重華套裝」衣服上的「織金」是中國古代獨有，且除了領子，其他都明顯有「明制漢服」的元素，並非是韓服。

遊戲內其中一套韓服（左）與現實中模特兒所穿的「明制漢服」。（取材自微博）
遊戲內其中一套韓服（左）與現實中模特兒所穿的「明制漢服」。（取材自微博）

此外，「槿雲重華套裝」將南韓國花木槿花與「重華」聯合在一起，但「重華」實際上是三皇五帝之一舜帝的名字。有中國玩家直指「槿雲重華套裝」的設計涉嫌抄襲其他中國漢服廠商的作品。「閃耀暖暖」的韓服漢服爭議引起大批中國玩家「退坑」潮，其中不乏資深玩家。

「槿雲重華套裝」宣稱是韓服，但被指實際上是「明制漢服」，遭內地玩家質疑是眨低中國...
「槿雲重華套裝」宣稱是韓服，但被指實際上是「明制漢服」，遭內地玩家質疑是眨低中國。（取材自微博）

對此，「閃耀暖暖」發布第一則聲明，強調始終堅持尊重並熱愛中國傳統文化，也始終捍衛國家尊嚴，「我們拒絕一切有損國家利益的行為，也一直積極承擔中國企業的社會責任和使命」。聲明並稱，遊戲內虛擬世界的每一套服裝設計，都容納了角色的故事和回憶，也希望在設計中融入多一些元素、創意，呈現更多元化的服裝設計，能帶給大家更好的換裝體驗。

但這則聲明未獲中國玩家接受，批評聲仍不斷，「閃耀暖暖」為此在5日凌晨再發聲明，這次正式致歉，並宣布取消「槿雲重華套裝」。「閃耀暖暖」在聲明中承認是工作不嚴謹、缺乏警覺性，承諾後續製作組在創作過程中，將更加謹慎、嚴肅對待，會對所有遊戲資源加強審核及監管。

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