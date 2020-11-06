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這是漢服還是韓服？古裝劇照片引發中韓網戰

中國新聞組／北京6日電
演員許凱4日曬出自己在新劇「尚食」中的造型自拍，引發網友關注。（取材自觀察者網）
演員許凱4日曬出自己在新劇「尚食」中的造型自拍，引發網友關注。（取材自觀察者網）

繼漫畫博主@old先在推特曬出中國古風混搭作品引發韓國網民批評抄襲韓國服飾後，中國新劇「尚食」演員許凱4日公開劇中的大帽漢服造型自拍，又引來韓國網民圍剿稱是「穿韓服」，逼得編劇兼製片人于正上陣怒批「沒文化」，引發中韓網民大戰。

引爆中韓網民爭論「漢服先還是韓服先」話題最早的是中國漫畫博主@old先，她在推特上傳一組名為「古風混搭」的作品，遭到韓國網民圍攻是「中韓風格混搭」，因為圖中的帽子和服飾都是韓國的，並質疑博主抄襲又未註明出自韓國是「抄襲」，中國網民獲悉後紛紛「護主」反駁稱「韓服源自漢服」。

這波漢服韓服之爭，近日又延燒到電視劇。觀察者網報導，演員許凱4日晚間演曬出自己在新劇「尚食」中的造型自拍，有網民提到許凱的造型「好像我之前看的韓國古裝電視劇」再度引來中韓網民論戰。

「尚食」的編劇于正在Instagram上發文：「韓國在明朝時就是中國的屬國，服裝...
「尚食」的編劇于正在Instagram上發文：「韓國在明朝時就是中國的屬國，服裝就是沿用明朝的。」（取材自觀察者網）

對此，「尚食」編劇兼製片人于正轉發許凱的微博並解釋：「這妥妥的明朝漢服，不能因為當時作為大明屬國的高麗沿用了，就被沒文化的說成『韓服』了！」，這條微博內容被韓國網民轉貼到韓國社交平台上，引來大批韓國網民回罵：「把明朝的服飾證據全擺出來看看，你們有戴過官帽嗎？」、「真的好無知，嗯，韓國附近國掌櫃」、「硬把韓服說成是漢服，你才沒文化」。

來源：Shiyin 十音 Official Channel YouTube

針對韓國網友批評，于正事後生氣回應稱「「他們連父母給的五官都可以隨意挪動，張冠李戴不已經很平常了嗎？懶得跟這群數典忘祖的計較，事實勝於雄辯！」，下午再回應「韓國在明朝時就是中國的屬國，服裝就是沿用明朝的」。中國網民也加入論戰，同時在微博發起「翻牆護漢服」運動，到推特等境外平台留言群起反擊，為漢服正名。

報導稱，引發中韓網民爭論的其實是許凱在劇中佩戴的大帽。大帽是明朝男子的重要首服之一，同時也是明代男子的重要正裝，常作為賞賜贈送給周邊部落和藩屬國，這在「明實錄」中有大量記載。

韓劇「擁抱太陽的月亮」的劇照。（取材自觀察者網）
韓劇「擁抱太陽的月亮」的劇照。（取材自觀察者網）

有民眾誤以為大帽只在韓國古裝劇中出現，又有民眾認為區分明製大帽和朝鮮大帽，主要看是圓頂還是平頂。事實上，在明製漢服中，圓頂和平頂的大帽在不同的時期裡都有出現過。朝鮮大帽是從明製大帽演變而來，雖然在朝鮮半島上經過數百年時間的發展有了自己的特點，但依然沒有脫離明製大帽的框架。

中國歷史研究院4日上午也在微博針對韓服發文稱，古代韓國本沒有自己的衣冠制度，根據明朝服飾進行改良，才形成了現如今大家在韓國古裝劇中看到的服飾。事實勝於雄辯，歷史不容篡改。「衣冠文物，悉同中國」，這才是韓服的歷史真相。

中國 微博 推特

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