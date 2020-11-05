螞蟻網路放貸業務 恐遭遇緊箍咒

螞蟻科技集團在上市定價確定後，估值達到2.1萬億元，一度可能成為馬雲及其團隊繼阿里巴巴之後打造的第二個萬億級企業。（路透）

螞蟻集團350億美元的首次公開發行股票（IPO）案在上市前夕被叫停，中國 監管機構鎖定這家金融科技巨頭最大的收入來源：與金融機構合作、在網路平台放貸給上億消費者的貸款 業務。

彭博引述知情人士報導，金融監管部門近期與部分金融機構溝通，鼓勵這些機構在與螞蟻小貸的聯合貸款及助貸業務等合作上更加審慎合規，甚至暫停合作，以敦促螞蟻儘快達到最新公布的小額貸款公司辦理辦法等新規的要求。上述人士不願具名，因信息未公開。

螞蟻與金融機構的聯合貸款和助貸等合作若受到打擊，可能大幅削弱螞蟻集團的收入核心收入來源，外界也視此為監管當局對螞蟻可能影響金融穩定而加快實施全面監管的重要一步。目前對於螞蟻的監管力度將有多大尚未可知。

螞蟻聯合創始人馬雲被中國央行和三大金融監管機構周一罕見約談後，上海交易所周二因金融科技監管環境發生變化，可能導致螞蟻不符合發行上市條件或信披要求為由決定暫緩上市，香港上市計畫也同步延後。在螞蟻此前推進IPO的過程中，金融官員和官媒就連發評論直指互聯網金融亂象，IPO被叫停，經濟日報形容此舉彰顯中國保護投資者利益的堅定決心。

據螞蟻集團此前的招股說明書申報稿，螞蟻集團與約100家銀行合作開展業務，貸款業務已成為其最大的收入來源。今年前六個月，螞蟻的微貸科技平台實現收入約286億元，較去年同期成長約59%，占集團總收入近40%；然而，只有2%的借貸體現在其資產負債表上，剩下的均是由銀行提供資金或者通過資產證券化進行的轉讓。

截至6月末，螞蟻集團旗下平台促成的消費信貸餘額逾人民幣 1.7兆元，小微信貸餘額為4217億元。