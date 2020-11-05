經歷最黑暗兩天 螞蟻集團急開會 估半年後再IPO

螞蟻集團上市計畫受阻，在科技金融圈投下震撼彈，集團估計，重新上市要等半年，衝擊阿里巴巴股價重挫。（美聯社）

原預計風光上市的螞蟻集團3日遭喊停，震撼中國 金融圈，螞蟻集團董事長井賢棟於消息公布後，隨即召開中高層緊急會議並表示，剛過去的兩天是螞蟻集團和阿里巴巴歷史上最黑暗、最艱難的兩天。會議還提到，螞蟻上市被暫緩後，保守估計螞蟻上市時間要被推遲半年，母公司阿里巴巴美股市值因此一夜蒸發680億美元。

同時，螞蟻集團昨在港交所公告退回申請股款安排，將不計利息分兩批退回。第一批退回於11月4日進行，第二批退回於11月6日，就第一批退回項下尚未退回部分進行退款。

綜合媒體報導，井賢棟在會議上表現相對樂觀，表示監管層主要是徵求意見，螞蟻需盡快滿足徵求意見中涉及的具體要求。他說，此次螞蟻IPO「打新」（新股申購）的資金會退還給投資 人，包括戰略投資者與透過支付寶進行投資的散戶，在螞蟻集團重新申請上市時，要重新「打新」。

根據中國首次公開發行股票並上市管理辦法第39條規定，股票發行申請未獲批准的，自證監會做出不予核准決定之日起「6個月」後，發行人可再次提出股票發行申請。

持有30%股權的第一大股東阿里巴巴集團透過發言人表示，會和螞蟻集團一起，積極配合和擁抱監管，「我們相信螞蟻的同學，有這個信心，也有這能力把工作落實好。社會希望我們更好，我們也必須用一如既往的努力實現和超越社會的期望，這是我們的責任。」

中國人民大學法學院教授劉俊海認為，上交所使用「暫緩」上市而非「取消」上市，並稱將保持溝通，代表對重大事項作出處理後，還會有進一步安排。螞蟻集團若將監管風險、市場風險徹底解決，有助於提升公司透明度、公信力，同時也會提升投資者信心。

報導指出，螞蟻集團臨時暫緩在中、港兩地上市，外界譁然，母公司阿里巴巴美股市值一夜蒸發680億美元，港股市值蒸發港幣5000億元。受波及的還有A股螞蟻概念股，相關企業市值一天就蒸發近人民幣千億元 。

證監會旗下刊物「證券市場紅周刊」分析稱，螞蟻集團將不得不依據銀保監會最新頒布的「網路小額貸款 業務管理暫行辦法（徵求意見稿）」進行整改，並重新披露招股說明書相關章節內容，意味著螞蟻集團先前的聯合貸款模式受到監管制約。之前螞蟻集團招股書稱，旗下聯合貸款的業務98%通過表外業務，但在新規下，此項業務將被迫縮減。公司估值將被迫向傳統金融機構靠攏，並有可能喪失全球第一IPO的桂冠。