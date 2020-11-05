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經歷最黑暗兩天 螞蟻集團急開會 估半年後再IPO

記者林汪靜、蔡敏姿／綜合報導
螞蟻集團上市計畫受阻，在科技金融圈投下震撼彈，集團估計，重新上市要等半年，衝擊阿里巴巴股價重挫。（美聯社）
螞蟻集團上市計畫受阻，在科技金融圈投下震撼彈，集團估計，重新上市要等半年，衝擊阿里巴巴股價重挫。（美聯社）

原預計風光上市的螞蟻集團3日遭喊停，震撼中國金融圈，螞蟻集團董事長井賢棟於消息公布後，隨即召開中高層緊急會議並表示，剛過去的兩天是螞蟻集團和阿里巴巴歷史上最黑暗、最艱難的兩天。會議還提到，螞蟻上市被暫緩後，保守估計螞蟻上市時間要被推遲半年，母公司阿里巴巴美股市值因此一夜蒸發680億美元。

同時，螞蟻集團昨在港交所公告退回申請股款安排，將不計利息分兩批退回。第一批退回於11月4日進行，第二批退回於11月6日，就第一批退回項下尚未退回部分進行退款。

綜合媒體報導，井賢棟在會議上表現相對樂觀，表示監管層主要是徵求意見，螞蟻需盡快滿足徵求意見中涉及的具體要求。他說，此次螞蟻IPO「打新」（新股申購）的資金會退還給投資人，包括戰略投資者與透過支付寶進行投資的散戶，在螞蟻集團重新申請上市時，要重新「打新」。

根據中國首次公開發行股票並上市管理辦法第39條規定，股票發行申請未獲批准的，自證監會做出不予核准決定之日起「6個月」後，發行人可再次提出股票發行申請。

持有30%股權的第一大股東阿里巴巴集團透過發言人表示，會和螞蟻集團一起，積極配合和擁抱監管，「我們相信螞蟻的同學，有這個信心，也有這能力把工作落實好。社會希望我們更好，我們也必須用一如既往的努力實現和超越社會的期望，這是我們的責任。」

中國人民大學法學院教授劉俊海認為，上交所使用「暫緩」上市而非「取消」上市，並稱將保持溝通，代表對重大事項作出處理後，還會有進一步安排。螞蟻集團若將監管風險、市場風險徹底解決，有助於提升公司透明度、公信力，同時也會提升投資者信心。

報導指出，螞蟻集團臨時暫緩在中、港兩地上市，外界譁然，母公司阿里巴巴美股市值一夜蒸發680億美元，港股市值蒸發港幣5000億元。受波及的還有A股螞蟻概念股，相關企業市值一天就蒸發近人民幣千億元 。

證監會旗下刊物「證券市場紅周刊」分析稱，螞蟻集團將不得不依據銀保監會最新頒布的「網路小額貸款業務管理暫行辦法（徵求意見稿）」進行整改，並重新披露招股說明書相關章節內容，意味著螞蟻集團先前的聯合貸款模式受到監管制約。之前螞蟻集團招股書稱，旗下聯合貸款的業務98%通過表外業務，但在新規下，此項業務將被迫縮減。公司估值將被迫向傳統金融機構靠攏，並有可能喪失全球第一IPO的桂冠。

螞蟻科技集團在上市定價確定後，估值達到2.1萬億元，一度可能成為馬雲及其團隊繼阿...
螞蟻科技集團在上市定價確定後，估值達到2.1萬億元，一度可能成為馬雲及其團隊繼阿里巴巴之後打造的第二個萬億級企業。（路透）

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