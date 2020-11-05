馬雲的直言不諱 讓「螞蟻」上了熱鍋

馬雲稱，沒有系統性金融風險，因為中國金融基本上沒有系統。（Getty Images）

螞蟻暫緩上市，與馬雲 日前在上海金融論壇上，尖銳批評金融監管問題有關。一時之間，「熱鍋螞蟻，神馬浮雲」成了最夯的談資。彭博資訊亞洲市場專欄作家任淑莉認為，馬雲忙著推動全球史上最大規模IPO案，也忙著籌備阿里巴巴歷來最盛大「雙11」購物節，但因「直言不諱」讓自己陷入風暴。

評論指出，馬雲在這場演講中，不僅將全球銀行業的「巴塞爾協定」比喻為「老年人俱樂部」，並聲稱中國 金融業面臨的問題並非「系統性風險」，而是「沒有系統」，中國缺乏健康金融系統的風險。

馬雲說，中國銀行業者就像「典當行」，以抵押品和擔保品作為硬通貨，結果就是有些人決定擴大規模，讓公司大到不能倒。他表示：「就像中國人常說的，從銀行借10萬塊錢你會有點害怕，借100萬雙方都會有點緊張，借10億，擔心的就是銀行而不是你了。」

任淑莉認為，馬雲的發言或許有些譁眾取寵，但所言不差。中國小企業在過去十年難以取得銀行貸款 ，也不願投資未來。中信里昂證券對300家中小企業的調查結果顯示，86%受訪企業表示上季有獲利，但多數企業對投資仍保持審慎立場。

馬雲並非第一位提出「典當行」說法的人，人行官員也曾使用同樣字眼，那馬雲怎麼就攤上事了呢？

在快速成長的消金業務中，螞蟻實質上扮演了牽線搭橋的角色，銀行則出借資金，並提列呆帳準備金。城市商業銀行抱怨，金融科技巨頭賺取的收益比銀行還多。

儘管人們對螞蟻的小額貸款服務讚譽有加，但北京為安撫銀行業，未來可能建立一個公平競爭的市場。例如，政府可能不會再將螞蟻視為撮合平台，可能要求螞蟻將30%貸款列入資產負債表；目前比率僅2%左右。

上交所聲稱監管環境變化是螞蟻不符上市條件的原因之一，但監管環境並未改變。監管機關自2017年以來就一直在討論是允許網路小額貸款平台採用簡單貸款促成模式，抑或要求這些業者提撥呆帳準備金。此次北京公布的新草案，只是這場辯論的延續。

若中國對金融創新持認真態度，就該讓馬雲分享他的想法。

若馬雲說系統性風險不是中國的致命弱點，那就聽聽他怎麼說。他知道真正的問題在哪裡，並有助於北京提出解決方案。