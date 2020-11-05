他能制約習？VOA：紅二代壓倒性挺川

美國大選中，一直打壓中國的川普竟成中國民眾最愛。(路透)

中國 民眾關注美國總統大選 ，美媒引述觀察人士指出，其中有許多中國的自由知識分子和「紅二代」壓倒性的支持川普 連任，因為他們認為中國國家主席習近平廢除了最高領導人任期制，獨攬權力又批評不得，只有川普領導的美國才能制約。

美國之音(VOA)報導，中國退休的資深記者高瑜說，中國官方媒體對這次美國大選報導稀少，但她認識和熟悉的許多人非常關心美國選舉，其中大部分人是通過中國的社交媒體來了解選情。

高瑜表示，就她加入和觀察的微信群而言，自由知識分子群絕大多數、甚至可說是一邊倒挺川普；而高官後代的群和軍隊子弟的「紅二代」群，也是壓倒性地支持川普。

分析原因，報導引述中國一位不願意透露姓名的人士表示，這些人大都是因為習近平才支持川普；因為在當今中國，習近平獨攬權力，囂張跋扈又批評不得，他們認為只有川普領導的美國才能制約。

這位人士說，就出於因反對習近平而支持川普的紅二代而言，他們反對的是習近平廢除最高領導人任期制，重新恢復終身制；而中國軍隊高官子弟或後代支持川普則是因為不滿習近平在軍隊中進行政治清洗，淡化乃至抹殺他們的前輩在戰爭中的犧牲。

報導並稱，在中美兩國就貿易等諸多議題對峙之際，中共控制下的中國官方媒體對美國的大選不太報導，對候選人的評論也有限。但對照被認為是能反映習近平意見的北京中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮和環球時報總編輯胡錫進曾表示川普執政對中國其實是比較有利的說法看來，其中輿論似有若無的「引導」頗為微妙。

中國法律學者、紐約城市大學亨特學院兼任教授滕彪說，關心美國政治和美國選舉的中國人展示出意見激烈對立，常常是由於他們過於看重美國公眾以及川普對中國的影響。但事實上，有民意測驗顯示，中國的政策問題在美國公眾心目中的重要次序遠遠低於疫情、經濟、種族關係等問題，在他們的關心次序的前十之外。