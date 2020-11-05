微博點閱率近60億次！中網民翻牆看美選 挺「川建國」

美國總統大選吸引眾多中國民眾關心。 (歐新社)

美國總統大選 結果仍膠著，中共當局下令冷處理相關報導，中國 民眾卻熱烈關注，積極「翻牆」看美選，在微博的點閱率截至5日上午8時，已達59.5億次。值得關注的是，大部分中國網民支持川普 連任，還將川普取名「川建國」，更有投行、股民押寶川普。但也有網民自嘲「何時（中國人民）能有選票」。

美國大選的最後階段，中國社交平台微信、微博處處可見「川建國」一詞。中國網民認為，川普很多決策看起來是為了打壓中國，但實際上反而推動了中國進步和強大，所以被網民說成是中共派去華盛頓的臥底。

有網民發揮創意，將整個中國版圖，著上代表美國共和黨的紅色，指川普拿到了中國270張選舉人票及近14億張的普選票。

中國官方媒體在選前，用很大篇幅報導中美貿易戰金融戰和科技戰，數落川普如何打擊中國；但企業家和股市投資者卻都押寶川普。「川普無條件支持股市，股市一跌他就著急」；「川普唯一的理念就是讓老百姓賺到錢」、「川普不讓美國股票下跌，一直救股市，因為股市一跌，美國人民就遭殃，不能讓老百姓虧錢，所以美國人民一直支持他，所以他會連任的，中國股民也支持他。」

中國不允許賭博，賭博是非法的，但不影響民眾上網押注設在境外的美國選戰賭盤網站。尤其在東南沿海和華東地區，賭風熾烈。有消息說，受到各種海內外各種民調機構的預測，押注白登獲勝的一度領先，但隨著選舉日期逼近，川普後來居上。「川普比想像中強呀」、「白登夠懸（危險）」，網民投入的賭注有的多達數十萬元人民幣。

許多網民趁著熱度發了美國選情的段子：「朋友圈最勵志的評論文案，77歲和74歲的還在為一份工作，這麼用力的吵架，你還有什麼藉口不努力？」立即有網民回應：「這有什麼好勵志的，我們這兒提前十年就內定了，不用努力不用爭，國情不一樣啊！」

也有網民在關心美國大選之餘，不忘提醒網民自己根本沒選票。「弱弱地問一句，到底是誰贏了？當然是中國贏了，中國必贏。不能選美國總統，不能上臉書推特谷歌，只能選微信頭像新照片；我們國家什麼時候有選舉和選票？」「為中國最有錢的人和美國最有權的人操完心後，下一個，還是操心操心身邊人吧。」

另有網民呼籲保持清醒，「從本質上說，兩個老人誰贏對中國沒有根本區別。唯有做好自己的事才是人間正道。」