全球最大規模IPO觸礁… 螞蟻滬港上市喊停

阿里巴巴集團創辦人馬雲。（路透）

螞蟻集團原定5日在A股和港股同步上市，3日晚間卻臨時喊停。上海交易所及香港交易所當日晚間相繼發出暫緩螞蟻集團上市的決定，對市場投入震撼彈。暫緩上市案宣布後，在美股掛牌的阿里巴巴股價早盤大跌8%。

螞蟻集團表示，已接獲中國 監管機構通知，暫緩於科創板上市。同時進行的H股於香港聯合交易所有限公司主版上市亦將暫緩。該公司將盡快公布有關暫緩H股上市及退回申請股款的詳情。

螞蟻集團日前招募新股遭到中國和香港投資 者的瘋搶。

螞蟻集團實質控制人馬雲 等高層2日晚間遭中國人行及銀保監會等四部門約談，引起市場關注，螞蟻集團上市前夕的種種變數，讓螞蟻集團的投資者寢食難安。

業界指出，螞蟻暫緩上市後，需重新調整上市的業務內容和重新估值。

中國官媒稱，暫緩螞蟻集團上市是為了更好地維護投資者和金融消費者權益，維護資本市場長期健康發展。「螞蟻集團當務之急是按監管部門的要求，切實抓緊整改」。

中國證監會官網2日晚間發布消息，「中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行了監管約談」。證監會和螞蟻集團均未披露約談內容。

螞蟻集團原定5日將在A股和港股市場同步掛牌，總計募資規模超過345億美元，成為全球有史以來最大規模的IPO。

此前，馬雲在10月24日參加外灘金融峰會時，發表批評中國金融監管政策的尖銳演講，在金融圈引發熱議，馬雲被指「捅蜂窩」 。

消息也引起網路輿論議論，中央社報導，螞蟻科技集團過去以「螞蟻金服」之名廣為人知，如今，網友以「馬已經服、馬已今服、馬已京服」等諧音，調侃螞蟻集團面對官方強勢態度「不得不服」。

螞蟻集團曾經是阿里巴巴全資子公司，馬雲則是阿里巴巴的創辦人。儘管馬雲已經退休，但2日仍以螞蟻集團實際控制人的身分，和其他高階主管被中國央行等四部門約談。馬雲無正式身分卻遭約談，顯示其還有很大影響力。