北京出手 限制螞蟻金融帝國擴張

中國人民銀行旗下的金融時報發文，直接點名阿里、騰訊、百度、京東等科技公司成長迅速，不斷向金融領域滲透發展。(取材自和訊網)

中國 人行、銀保監會等四部門約談螞蟻集團實際控制人馬雲等人，多維新聞分析，北京 早在批准螞蟻集團上市前，就已醞釀進一步規範、監管網路金融和小微信 貸的營運，這顯然限制「螞蟻金融帝國」的擴張。此外，金融時報同日發文點名阿里、騰訊、百度、京東造成壟斷和不公平競爭，監管單位科技比不上這些科技公司，「難以識別高科技的『黑箱』」、「大到不能倒」，所以要緊縮尺度、加強監理。

上交所和港交所3日晚都決定暫緩螞蟻集團上市，官媒經濟日報稍晚指出，這一舉動是向市場發出明確信號，即市場各參與主體必須尊重規則、敬畏規則，誰也不能例外。

多維新聞報導，北京官方的舉動是在推進科技金融創新、容忍創新中不可避免突破規則的同時，也在極力規範金融體系營運，防止可能風險爆發，防止新的金融壟斷和變相高利貸和投機的形成。

2013年，隨著北京政府逐步退出2008年國際金融危機以來採取的「經濟刺激計畫」，消減金融槓桿、去除過剩產能、進行經濟結構轉型等系列政策實施，導致國有銀行體系大幅收縮貨幣增量、緊縮信貸，民間經濟一時間陷入了「錢荒」。

此時餘額寶、招財寶、小微信貸等支付寶旗下的金融業務才可以得到飛速發展，2013年6月，餘額寶一上線，年化收益率就達6%以上，遠高於當時銀行一年期存款利率，到2014年1月，餘額寶上線半年，基金規模就超過了人民幣4000億元，幾乎相當於當時中國全部居民存款的百分之一。

當時包括螞蟻金服在內的許多網路金融公司，儼然成為獨立於中國政府監管體系和貨幣政策外的另一個金融體系，一旦出現問題，無論是投資失敗，還是大規模擔保交易違約，都將對經濟穩定構成衝擊。

當時其他眾多網路金融公司和網路借貸平台（P2P）沒有螞蟻那樣實力雄厚，眾多以P2P資金池為基礎的互聯網理財產品紛紛「暴雷」，政府並開始嚴厲打擊違規網貸和資金池，之後90%以上的網路金融公司和P2P平台企業紛紛倒閉。

去金融化也成了螞蟻金服的戰略方向，2017年螞蟻宣布將自身定位於科技金融企業，更多地傾向技術研發和運用，幫助金融機構做好金融業務，2020年7月，螞蟻金服正式更名為螞蟻集團，並開始申請在中國和香港上市。