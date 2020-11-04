我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

大選開票／238:213 白登拿下緬因 川普喊停止計票

155萬「蟻民」慘虧 利息損逾2億港幣

記者蔡敏姿／綜合報導
螞蟻科技集團推遲上市，將影響155萬名股民。(路透)
螞蟻科技集團推遲上市，將影響155萬名股民。(路透)

螞蟻科技集團3日宣布推遲A股、H股上市。香港券商統計，港股推遲上市，影響155萬股民，凍資港幣1.3兆元，將使股民虧損嚴重，因為香港孖展（保證金交易）利息是不退的，若以一半融資認購估算，利息損失逾港幣2億元。

新浪港股統計，港幣1.3兆元如果全部是融資認購，按輝立證券2.98%的孖展利息計算，本次155萬股民將虧港幣4.24億元利息，按其中一半融資認購，155萬股民虧損超過港幣2億元。

螞蟻集團暫停後需要重新調整上市的業務內容以及重新估值。有分析稱，因為要重新估值，螞蟻應該在港股也會推遲上市。由於港股已經凍資，如果推遲上市，調整估值，對股東和投資者不利，因為港股資金已經到位。

另外，針對在中、港兩地臨時暫緩上市，螞蟻科技集團3日聲明，對投資者帶來的麻煩，深表歉意。公司將按照兩地交易所的相關規則，妥善處理好後續工作。

受此影響，螞蟻最大股東阿里巴巴股價大跌。阿里巴巴在美股股價開盤暴跌8%，最慘跌幅一度高達9.57% ，再慢慢拉升，直到收盤仍重挫8.13%，報285.57美元，股價創9月底以來新低。

融資 股價 投資

上一則

侵犯客戶權益…官媒轟螞蟻3宗罪

下一則

林鄭月娥籲美下屆總統「勿打壓香港」

延伸閱讀

螞蟻暫緩上市！中國監管新政 掐馬雲3要害

螞蟻暫緩上市！中國監管新政 掐馬雲3要害
掛牌交易前遭馬雲約談 螞蟻的監管風險升高

掛牌交易前遭馬雲約談 螞蟻的監管風險升高
螞蟻上市喊卡！阿里巴巴在美股盤前大跌6%

螞蟻上市喊卡！阿里巴巴在美股盤前大跌6%
失言「捅了馬蜂窩」? 螞蟻上市前 馬雲被證監會約談

失言「捅了馬蜂窩」? 螞蟻上市前 馬雲被證監會約談

熱門新聞

張銘浩是YHBOYS成員之一，年齡僅16歲。（取材自微信）

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

2020-10-29 11:00
華為副總裁驚傳在深圳猝死。(視頻截圖 )

華為副總裁深圳猝死 享年55歲

2020-11-03 00:13
舉報人王女士。（取材自新晚報）

34歲男友出軌52歲大媽 正宮被嗆這句話慘輸

2020-11-02 10:00
李女長相甜美，殺害男醫師手段凶殘。（取材自微博）

廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死

2020-10-31 11:00
浙江遺囑庫提供遺囑繼承的法律諮詢。（取材自錢江晚報）

100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他們不再來看我

2020-10-31 09:00
女性保鏢馮鈺潔透露，高級男保鏢年薪26萬元，女保鏢36萬元，首席則可達上百萬。(取材自錢江晚報)

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

2020-10-28 09:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／238:213 白登拿下緬因 川普喊停止計票

大選開票／238:213 白登拿下緬因 川普喊停止計票
直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

川普陣營宣布拿下佛州！ 白登陣營坦承不妙

川普陣營宣布拿下佛州！ 白登陣營坦承不妙
2020美國大選即時開票 鎖定世界新聞網

2020美國大選即時開票 鎖定世界新聞網
大選民調又失準！佛州、喬治亞州差很大

大選民調又失準！佛州、喬治亞州差很大