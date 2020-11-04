155萬「蟻民」慘虧 利息損逾2億港幣

螞蟻科技集團推遲上市，將影響155萬名股民。(路透)

螞蟻科技集團3日宣布推遲A股、H股上市。香港券商統計，港股推遲上市，影響155萬股民，凍資港幣1.3兆元，將使股民虧損嚴重，因為香港孖展（保證金交易）利息是不退的，若以一半融資 認購估算，利息損失逾港幣2億元。

新浪港股統計，港幣1.3兆元如果全部是融資認購，按輝立證券2.98%的孖展利息計算，本次155萬股民將虧港幣4.24億元利息，按其中一半融資認購，155萬股民虧損超過港幣2億元。

螞蟻集團暫停後需要重新調整上市的業務內容以及重新估值。有分析稱，因為要重新估值，螞蟻應該在港股也會推遲上市。由於港股已經凍資，如果推遲上市，調整估值，對股東和投資 者不利，因為港股資金已經到位。

另外，針對在中、港兩地臨時暫緩上市，螞蟻科技集團3日聲明，對投資者帶來的麻煩，深表歉意。公司將按照兩地交易所的相關規則，妥善處理好後續工作。

受此影響，螞蟻最大股東阿里巴巴股價 大跌。阿里巴巴在美股股價開盤暴跌8%，最慘跌幅一度高達9.57% ，再慢慢拉升，直到收盤仍重挫8.13%，報285.57美元，股價創9月底以來新低。