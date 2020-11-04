傳中風「失蹤」42天 湖北省長王曉東露面

湖北省長王曉東（中）與人口普查工作人員交談。（取材自微博）

湖北省長王曉東9月被傳中風 住院，從公眾視野中消失。11月2日，他在「失蹤」42天後首度亮相。

據湖北省政府新聞辦公室官方微博「湖北發布」2日消息，湖北省省委書記應勇，省委副書記、省長王曉東在武漢 參加人口普查現場登記。期間，應勇、王曉東回答普查員詢問。這是王曉東「失蹤」42天以來首度亮相，「湖北發布」還在報導中附上了現場照片。

香港01報導，此前曾有知情人士透露，王曉東9月21日參加湖北省抗疫表彰大會後不久突然中風，住院治療。知情人還稱，王曉東突然中風，與最近大半年工作壓力太大有關。

據報導，在王曉東「失蹤」期間，有人猜測他官位不保。武漢最先爆發新冠肺炎疫情 ，其後湖北當局被批評抗疫不力，而王曉東的抗疫表現也備受爭議，他曾在記者會上對口罩生產量的通報出現口誤，被輿論嚴批草率和不負責任。他此後也表示，「感到非常痛心、內疚和自責。」

疫情發生後，湖北省委書記蔣超良被免職，也一度「消失」，但近八個月後，蔣超良於近日現身19屆五中全會。

對此，多維新聞分析稱，隨著蔣超良出席五中，而五中又沒有通報人事安排，則說明蔣超良及武漢市委書記馬國強都會大概率平安落地。1957年出生的蔣超良現今已是63歲，如果沒有此次的疫情波折或許還有更進一步的可能，但經此一事，最大可能是退居二線。