貿易爭端升溫？ 澳洲木材、大麥 中國暫停進口

繼龍蝦之後，澳洲木材也被中國海關針對了。(取材自澳洲新聞網)

澳洲 和中國 因為疫情、香港及南海問題關係緊張之際，澳洲農業部長李特普魯德3日表示，中國已加強對澳洲的貿易限制，暫停進口部分木材和大麥。另外，中國可能再將澳洲小麥列入禁止入口清單。

綜合電訊報導，中國也正對從澳洲運入的龍蝦延長通關檢查。北京 已經阻止或限制從澳洲進口煤炭、牛肉和其他商品，並宣布調查澳洲葡萄酒是否以不當低價出售。中國先前要求澳洲政府，放棄支持對中國新冠疫情起源調查。

李特普魯德說：「我們將與北京當局合作，調查並解決這些議題。」

據報導，中國最新的貿易管制適用於昆士蘭州的木材和額外澳洲生產商的大麥。

另據香港南華早報引述消息報導，在紅酒、龍蝦等產品後，中國可能再將澳洲小麥列入禁止入口清單，但實施日期尚不明朗。

據報導，消息人士指出，6日開始，包括大麥、紅酒、糖、木材、煤、龍蝦、銅礦砂及銅金礦等貨品預計將被禁止進口至中國，即使貨款已付，甚至貨物已運抵中國港口。

消息人士並稱，澳洲小麥可能也接著被列入禁止進口清單，但時間尚未確定。

據了解，中國3日以前將與國營和民營進口商溝通此事。已收到通知的企業表示，有關部門未提供正式文件，也未告知原因。

消息人士透露，中國有關單位將著手嚴查原產地證明，並在通知上述禁令的同時提出警告：貿易商若有意藉由第三地轉運澳洲商品進口中國，相關貨物會被退回。

報導引述不具名知情人士表示，中國進口商被要求嚴格遵守上述規定，暫停因為商業理由而下的訂單。