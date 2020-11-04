尼泊爾官員指控侵占150多公頃領土 中國：純屬謠言

對尼泊爾官員指控中國侵占150多公頃領土，中國外交部發言人汪文斌3日接連否認。(取材自人民日報)

尼泊爾官員指控中國 在五個邊界地區，共侵占尼泊爾150多公頃領土，中國外交部發言人汪文斌3日對此接連否認，連答相關報導純屬謠言，並與提問的記者數度交鋒。

英國每日電訊報報導，尼泊爾官員指控，中國已經在五個邊界地區，占領尼泊爾共150多公頃的土地，同時，還改變了界河流向，先前淹沒在水面下的尼泊爾的土地，遭中方併吞。

中國外交部下午舉行例行記者會。據環球網報導，汪文斌針對這一問題首先反問「你說的是每日電訊報的報導嗎」？在得到每日電訊報記者肯定答覆後，汪文斌說，「有關報導完全是子虛烏有，純屬謠言」。

記者詢問，能否提供證據以證實是謠言？汪文斌說回應，「有關報導的起草者首先應該講清楚，他們作出這樣的報導有什麼依據。」記者再回應汪，稱他們問了尼泊爾的官員，並盼中方能夠回應。

汪文斌後接著說，「建議你們發表這樣的報導之前先作負責任的核實，之後再作相關報導。我可以告訴你，上述報導完全是謠言。」

該名記者再問，因他們向中國駐尼泊爾大使館 詢問，但未受到回應，因此希望中國外交部能作答覆。汪文斌則說，「我這裡可以給你一個準確的回覆，那就是：有關報導沒有任何事實依據，純屬謠言。」

在這項報導前，尼泊爾在野黨國大黨領袖、國會議員沙希10月中曾指控，中國人員入侵邊境 ，擅自豎立柱石標誌並興建工事，當地運糧的車輛還遭到中方人員阻撓，而前往耕種或養牛的尼泊爾人也遭到中國安全人員驅趕，而尼泊爾政府否認這一指控。