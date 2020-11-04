台灣名嘴：打死不信大陸導彈射得準 中國網友嗆：試試？

台灣名嘴丁學偉稱，「打死不信大陸導彈射得準」。(視頻截圖)

大陸吃不起榨菜茶葉蛋、經濟已經「崩潰」，接下來連糧食都沒得吃了…台灣 名嘴奇葩言論又「上新」。在日前播出的某台灣政論節目中，號稱台灣「資深媒體人」的丁學偉稱「打死不信大陸導彈射得準」，並質疑「兩岸關係已進入準戰爭狀態」的說法，引發中國 網友熱議，「試試就知道了」。

來源：YouTube

環球網報導，10月29日、30日的節目視頻顯示，丁學偉先是懟前台灣陸委會副主委趙建民「兩岸關係已進入準戰爭狀態」、「兩岸要避險」的說法，聲稱「避什麼險啦，把台灣人恫嚇的，你以為台灣是被你嚇大的嗎？」、「就是馬英九時代的八年不做任何防衛，削弱了台灣的武器，所以（台灣）後來奮起之追，台灣才會累這樣。」

報導指出，隨後丁學偉開始分析自己的觀點，聲稱目前的狀態不是「台海危機」，原因在於台灣戰略地位重要，美國 不會袖手旁觀。而台海軍陸戰隊前司令季麟連在受訪時曾說，若兩岸開戰，美軍不會來（支援）台灣。此外，曾在1996年台海危機時，指揮美軍獨立號航母戰鬥群前往台海的退役美國海軍上將艾力斯稱，即使美國願意去協防台灣，如果沒有能力，也沒有用。

儘管如此，丁學偉似乎還是不死心，緊接著拋出自己的第二個觀點：「大陸內部的問題有多大」，「大陸連手機芯片都沒辦法做的話，今天你告訴我，你的導彈會射多準，你的飛機飛行的話，雷達偵測會很精準。你打死我，我都不會信。」

對此，中國網友紛紛表示，「真會瞎掰」、「試試嗎？試試就逝世」、「發點瘋言瘋語，唰點存在感，剛好而已」、「理性討論， 手機晶片做不了不代表做不了飛彈（導彈）晶片，衛星晶片，需求是不一樣的」。