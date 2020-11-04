我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

大選開票／238:213 白登拿下緬因 川普喊停止計票

華為副總裁凱利深圳猝死 網友聯想海伍德事件

編譯季晶晶／綜合4日電
去世的華為愛爾蘭籍國際媒體事務副總裁喬·凱利。(取材自推特)
去世的華為愛爾蘭籍國際媒體事務副總裁喬·凱利。(取材自推特)

據愛爾蘭媒體報導，擔任中國電信巨擘華為公司企業傳播副總裁的凱利（Joe Kelly），上周末突然在深圳過世，享年55歲，引發熱議，華為透過聲明證實此事。網友聯想起當年英國商人海伍德在重慶遇害，懷疑凱利的猝死有內幕。

綜合媒體報導，華為聲明中寫到：「我們非常遺憾地確認，我們摯愛的同事和朋友喬凱利在中國深圳過世了。他是團隊中經驗豐富的成員，在整個公司都備受尊敬。我們將無比懷念他，並向他的家人表達最深切慰問。在這個困難時期，我們將竭盡所能幫助他們。」

據消息指出，凱利在上周末離世，具體死因及離世的具體時間目前仍未知。

凱利2012移居中國，身後留下妻子和兩子。他近年頻遭批評，因其領導華為駁斥美國政府的指控——華為技術可被中國用來當間諜工具。但他2019年受訪時表示：「沒人想要處於缺乏價值的無聊事件之中。我不記得有比這段時間更快樂的時光。」

具危機管理專長的凱利在加入華為之前，在英國電信集團（BT）、馬可尼（Marconi）和全錄（Xerox）等公司擔任過公關職務。他曾是新聞記者，自北愛爾蘭阿爾斯特大學媒體研究專業畢業後，先移居倫敦，替商業和科技刊物撰文，後來才跨入企業公關領域。

凱利猝死的消息傳出後，網友議論紛紛。不少人提出陰謀論。例如有網友留言，「當年英國人海伍德死的時候，沒人懷疑有問題，後來王立軍事件曝露後才知道他是被殺」，以及「想要退出華為高層黑幫團體，可沒那麼容易。可能是知道的太多了被猝死」、「猫腻大大滴有」。

2011年11月14日，英國商人海伍德被發現死在重慶，時任重慶公安局長王立軍領導調查，定論死因是「飲酒過量」 ，屍體未經檢驗即火化。兩個月後，王立軍向美國領事館尋求庇護，才揭露是上司重慶市委書記薄熙來之妻谷開來毒殺了海伍德。

華為副總裁驚傳在深圳猝死。圖為華為標識。(路透 )
華為副總裁驚傳在深圳猝死。圖為華為標識。(路透 )

華為 中國 英國

上一則

美國務卿龐培歐顧問余茂春：中美正在脫鈎 完全是中國的錯

下一則

台灣名嘴：打死不信大陸導彈射得準 中國網友嗆：試試？

延伸閱讀

華為副總裁深圳猝死 享年55歲

華為副總裁深圳猝死 享年55歲
佛州教師荒 新冠攪局雪上加霜 多郡徵代課教師

佛州教師荒 新冠攪局雪上加霜 多郡徵代課教師
前妻買凶 華盛頓州華男身中9槍大難不死

前妻買凶 華盛頓州華男身中9槍大難不死
華州華男身中9槍沒死 前妻買凶：再試一次

華州華男身中9槍沒死 前妻買凶：再試一次

熱門新聞

張銘浩是YHBOYS成員之一，年齡僅16歲。（取材自微信）

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

2020-10-29 11:00
華為副總裁驚傳在深圳猝死。(視頻截圖 )

華為副總裁深圳猝死 享年55歲

2020-11-03 00:13
舉報人王女士。（取材自新晚報）

34歲男友出軌52歲大媽 正宮被嗆這句話慘輸

2020-11-02 10:00
李女長相甜美，殺害男醫師手段凶殘。（取材自微博）

廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死

2020-10-31 11:00
浙江遺囑庫提供遺囑繼承的法律諮詢。（取材自錢江晚報）

100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他們不再來看我

2020-10-31 09:00
女性保鏢馮鈺潔透露，高級男保鏢年薪26萬元，女保鏢36萬元，首席則可達上百萬。(取材自錢江晚報)

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

2020-10-28 09:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／238:213 白登拿下緬因 川普喊停止計票

大選開票／238:213 白登拿下緬因 川普喊停止計票
直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

川普陣營宣布拿下佛州！ 白登陣營坦承不妙

川普陣營宣布拿下佛州！ 白登陣營坦承不妙
2020美國大選即時開票 鎖定世界新聞網

2020美國大選即時開票 鎖定世界新聞網
大選民調又失準！佛州、喬治亞州差很大

大選民調又失準！佛州、喬治亞州差很大