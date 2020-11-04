華為副總裁凱利深圳猝死 網友聯想海伍德事件

去世的華為愛爾蘭籍國際媒體事務副總裁喬·凱利。(取材自推特)

據愛爾蘭媒體報導，擔任中國 電信巨擘華為 公司企業傳播副總裁的凱利（Joe Kelly），上周末突然在深圳過世，享年55歲，引發熱議，華為透過聲明證實此事。網友聯想起當年英國 商人海伍德在重慶遇害，懷疑凱利的猝死有內幕。

綜合媒體報導，華為聲明中寫到：「我們非常遺憾地確認，我們摯愛的同事和朋友喬凱利在中國深圳過世了。他是團隊中經驗豐富的成員，在整個公司都備受尊敬。我們將無比懷念他，並向他的家人表達最深切慰問。在這個困難時期，我們將竭盡所能幫助他們。」

據消息指出，凱利在上周末離世，具體死因及離世的具體時間目前仍未知。

凱利2012移居中國，身後留下妻子和兩子。他近年頻遭批評，因其領導華為駁斥美國政府的指控——華為技術可被中國用來當間諜工具。但他2019年受訪時表示：「沒人想要處於缺乏價值的無聊事件之中。我不記得有比這段時間更快樂的時光。」

具危機管理專長的凱利在加入華為之前，在英國電信集團（BT）、馬可尼（Marconi）和全錄（Xerox）等公司擔任過公關職務。他曾是新聞記者，自北愛爾蘭阿爾斯特大學媒體研究專業畢業後，先移居倫敦，替商業和科技刊物撰文，後來才跨入企業公關領域。

凱利猝死的消息傳出後，網友議論紛紛。不少人提出陰謀論。例如有網友留言，「當年英國人海伍德死的時候，沒人懷疑有問題，後來王立軍事件曝露後才知道他是被殺」，以及「想要退出華為高層黑幫團體，可沒那麼容易。可能是知道的太多了被猝死」、「猫腻大大滴有」。

2011年11月14日，英國商人海伍德被發現死在重慶，時任重慶公安局長王立軍領導調查，定論死因是「飲酒過量」 ，屍體未經檢驗即火化。兩個月後，王立軍向美國領事館尋求庇護，才揭露是上司重慶市委書記薄熙來之妻谷開來毒殺了海伍德。