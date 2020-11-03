中促美停止打壓中記者 否則將採取對等措施

外交部發言人汪文斌。（中新社）

針對中美媒體大戰，中國 外交部發言人汪文斌昨天指出，就中國在美記者簽證 即將到期一事，敦促美方立即放棄幻想，停止對中方記者的政治迫害和打壓，否則中方必將採取堅決對等措施，勿謂中方言之不預。

汪文斌表示，據他了解，上周有部分的中國記者接到通知，他們簽證延期的申請已獲得美方批准，有效期從今年8月4日到11月4日，也就是說這些簽證實際有效期不足一周，有的甚至只有三天，他們不得不立即再次提出簽證延期申請，而且仍有部分中方記者至今仍未得到美方明確批准答復。

汪文斌稱，美方還提出，在部分記者延期申請期間，不得從事採訪報導活動。中國記者在美的工作生活仍處於巨大的不確定性之中。

他強調，中方通過雙邊外交渠道，已就中方關切和要求向美方明確表達立場。中方將本著「口頭對口頭」「行動對行動」的原則，採取一切必要措施，維護中方媒體記者的正當合法權益。再次敦促美方立即放棄幻想，停止對中方記者的政治迫害和打壓，否則中方必將採取堅決對等措施，勿謂中方言之不預。

今年以來，美中持續互相報復對方的新聞媒體。美國5月8日宣布，中國駐美記者簽證停留期限縮短至90天以內，每90天就要重新申請延期，第一個到期日便是8月6日，若這些記者沒有收到同意也沒有收到拒絕的通知，就意味著延期申請還在處理中，最長可以待到11月4日。紐約時報 9月初報導，中國政府已停止為駐中國的美媒記者續簽記者證。