新冠病毒溯源受中國操控！紐時：WHO高層與北京早談好

瑞士日內瓦世界衛生組織總部外景。（新華社）

距武漢傳出新冠肺炎疫情已近一年，世界衛生組織（WHO ）專家近日與中國 同行舉行了視訊會議，並啟動病毒溯源調查。不過，紐約時報2日刊文披露，WHO的領導層已悄悄與中國協議，放棄了國際專家組在關鍵問題上的調查控制權。

紐時在這篇題為「尋找新冠病毒起源：被中國左右的WHO調查」的文章中指出，中國對來自外界的監督是出了名的敏感，對調查多方阻撓，就算WHO領導人們私下有所不滿，但基本上還是對控制權作出了讓步。該組織的許多支持者也對其遮掩的做法、對中國的公開稱讚及暗中讓步感到不滿。這些決定間接地幫助北京洗白了其應對疫情暴發的早期失敗。

報導稱，根據獲得的文件指出，作為回報，WHO同意調查的關鍵部分、關於中國首批患者和華南海鮮市場在疫情中扮演的角色，將由中國科學家主持。這些從未公開的文件顯示，WHO專家將審查並「擴大，而不是重複」中國開展的研究。

報導還說，儘管該組織對中國政府大加讚賞，但它拒絕披露與北京方面談判的細節，也沒有向成員國分享概述其調查細則的文件。

報導指出，根據內部文件以及對50多名公共衛生官員、科學家和外交官的採訪，讓我們得以了解一個失去權力的WHO是如何渴望獲得中國的准入和合作的，但這兩個目標都難以實現。

報導引述在新加坡工作的澳洲病毒學家王林發說：「不幸的是，這已經變成了一場政治調查」。他曾幫助確認蝙蝠是首個SARS冠狀病毒的宿主，「他們所做的一切都是象徵性的。」

另外，報導還披露，WHO的病毒起源研究將分兩個階段展開。其中一個階段將通過查看醫院紀錄和走訪去年12月因該病毒接受治療的人來尋找首批患者。根據摘要，該小組還將調查武漢市場上出售的野生動物，並跟蹤供應鏈。但WHO已經同意，這一階段將由中國科學家主導，由外部人士對其工作進行遠程評審。

在第二階段，國際專家將與中國合作，在動物宿主和可能的中間宿主中尋找該病毒。

據報導，上述訪問的日期尚未確定，但外交人士說，中國和WHO似乎都迫切希望暫時停滯，等到美國 大選之後再進行訪問。

WHO徵集專家參加這項任務，美國推薦了三名政府科學家。但報導引述一名美國高級官員表示，他們全都沒有入選該團隊。目前WHO還沒有公布名單。