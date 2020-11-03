法再爆疫情掀仇中！「攻擊街上遇見的每個中國人」

法國「反恐最高警戒」的憤恨擴散，矛頭對準了華裔，當地警方已啟動調查。（路透）

法國新冠疫情正遭遇第二波大爆發，部分法國民眾的仇中情緒也再次沸騰。在推特等社群平台上，已經出現「中國 人傳播病毒」等針對在法國中國裔社群的辱罵及死亡威脅，甚至有人號召要攻擊「在街上遇見的每個中國人」，也有在法中國人傳出遇襲消息，巴黎檢察部門已展開調查。

綜合媒體報導，巴黎檢察部門調查重點在於「以種族原因，在公共場所煽動、侵犯他人身體健康」，由巴黎司法警察 局反人身攻擊大隊（BRDP）負責。據警方消息，調查人員已經確認發布仇恨帖文的人，並刪除部分流傳甚廣的推特帖文。

社交媒體上流傳著法國亞洲社區處於危險之中。(取材自臉書)

中國駐法國大使館也發出通知，呼籲旅法中國公民加強疫情防護和安全防範。法國中裔青年協會呼籲亞裔 保持警惕，同時鼓勵肢體或言語傷害的受害人或目擊者報警，並通知相關協會。

從法國總統馬克宏宣布為控制疫情實施第二次禁足起，宣揚仇恨、呼籲攻擊中國人的言論就在社交媒體上大規模流傳。有未經證實的微博消息稱，已有在法中國人遭到攻擊。有網民發帖稱，10月30日在巴黎東北部郊區奧貝維埃（Aubervieillers）的CIFA市場附近，一名山東籍中國人被毆打致頭部重傷昏迷。

里昂中國學者學生聯合會在微博提醒，近期法國有社團準備組織專門攻擊中國人的活動。

國際反種族歧視及排猶協會也在社交媒體上表示，應該訴諸司法，以終止仇恨和攻擊亞裔的言論，並呼籲社交平台馬上關閉傳播不良言論的帳戶。

法國巴黎13區區長表示將「保持警惕」，並將派遣市政警察力量加強保護亞裔安全，尤其在學校門口。他也同時表示，最近幾天13區警局沒有接到相關報案。

巴黎市國會議員陳文雄表示「必須盡快反應」，稱已經約見了警察局的人，不希望情況惡化。他也通過社交媒體抨擊了相關言論。

來源：YouTube