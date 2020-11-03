歧視篩查？澳龍蝦被卡「關」 中國：保障食用安全

澳洲政府和海鮮業者1日宣布，在中國海關對活海鮮實施新的檢查規定後，澳洲已停止向中國出口龍蝦。（取材自彭博）

中國 與澳洲 的貿易爭端持續升溫。澳洲數以噸計的龍蝦在中國機場遭遇清關延誤多日後死亡或變質，澳洲政府1日宣布，在中國海關對活海鮮實施新的檢查規定、造成通關延遲後，澳洲已停止向中國出口龍蝦。中國外交部發言人汪文斌2日表示，澳洲龍蝦通關延遲，是中國法規要求，也是保障消費者食用安全。

「澳洲人報」援引代表澳洲龍蝦產業的機構「Southern Rocklobster Limited」執行官科森蒂諾（Tom Cosentino）稱，由於中國進口檢驗措施升級，澳洲龍蝦遭遇通關延誤。雖然已有一批貨物完成清關，但在實施新檢驗程序的過程中，仍有其他延誤風險，因此大多數澳洲出口商已決定停止向中國發貨。

龍蝦被卡「關」事件，引起澳洲業界不安。澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）表示正與業界密切合作協助通關，同時警告中方勿對澳洲產品採歧視性篩查做法。

汪文斌在2日的外交部例行記者會上，被問到澳洲龍蝦在中國通關延遲一事，他表示，中國海關依法對進口海產品在進口口岸實施檢驗檢疫，合格後放行。這既是執行法律法規的要求，也是保障中國消費者食用安全的需要。

汪文斌還稱，希望澳方多做有利於中澳互信與合作、符合中澳全面戰略夥伴關係精神的事，推動中澳關係早日重回正軌」。

另據觀察者網報導，中澳貿易糾紛不只龍蝦事件。今年5月，中國宣布對澳洲大麥徵收合計80.5%的反傾銷稅和反補貼稅。時隔三個月後，澳洲對此提出申訴，要求中國複審對澳洲大麥雙反關稅。然而，澳洲的「算盤」估計是要打空了。

有澳洲政府消息人士2日向路透透露，中方已經拒絕了澳洲政府提出的複審申請，澳方對此「非常失望」。

據了解，今年以來，中國陸續對澳洲牛肉、大麥、棉花、煤炭等出口實施不同程度的限制措施。有分析指出，相關做法是中澳關係因新冠疫情 、中美角力等問題持續交惡後，中方因應澳方作為而在貿易方面進行報復。