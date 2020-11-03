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馬雲被約談事件前 螞蟻集團暗盤飆5成

中國新聞組／香港3日電
外電報導指，螞蟻在上市前已錄得零星暗盤成交。(路透)
外電報導指，螞蟻在上市前已錄得零星暗盤成交。(路透)

全球史上最大IPO螞蟻集團將於5日掛牌，不過掛牌前夕卻爆出集團的實際控制人馬雲、董事長井賢棟和總裁胡曉明被中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局等四個部門進行了監管約談。市場關注對螞蟻上市的影響，有投行人士指出，監管談話不是處罰，相信約談事件應不會影響集團的IPO進程。

香港文匯報報導，在約談消息2日爆出之前，金融市場對螞蟻上市仍充滿憧憬，忙個不亦樂乎，除了萬眾期待的抽籤結果外，輪商及期貨商正密鑼緊鼓地準備輪證及期權產品。此外，螞蟻的暗盤交易也率先運作，市場消息稱，機構投資者之間的場外交易市場（OTC）2日已錄得螞蟻股份的成交，成交價約105至120港元(以下同，約90.6至103.5人民幣、13.5至15.47美元，較上市價80元「高水」最多達五成，一手最多賺近2000元。

外電報導指，螞蟻在上市前已錄得零星暗盤成交。有機構投資者間的暗盤交易已率先展開，截至2日晚6時，錄得了三宗成交，成交價分別為108元、115元及120元，較其H股招股價80元分別「高水」35%、43.8%及50%。至於散戶暗盤市場，則要到周三收市後才開啟。香港分析師普遍都看好螞蟻暗盤，料最少可升兩至三成，指該水平應止賺離場，但長遠而言，潛在升幅應可達四成。

對螞蟻實控人、董事長、總裁被監管約談，一位知名投行人士表示，「監管談話不是處罰，應該不會對上市產生影響。」因此相信約談事件未必會影響螞蟻的上市進程。

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