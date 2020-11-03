新聞焦點／中國金融新舊之戰 馬雲硬槓王岐山

經濟界指出，阿里巴巴集團創辦人馬雲硬槓國家副主席王岐山(圖)，反映著中國金融有新舊之戰。(路透資料照片)

過去一星期，中國 經濟圈最熱鬧的事件，被稱為「外灘峰會杰克馬硬剛（意指硬槓）隔壁老王」。外灘說的是10月24日的第二屆外灘金融峰會，杰克馬就是中國首富馬雲 ，隔壁老王就難得露面的國家副主席王岐山，所謂硬剛，就是中國新俚語即強硬對撞。

王副主席是透過視訊發言，後來拿到文字全文，王是圍繞著中國金融創新，說要防範系統性金融風險，要防止中國金融變成賭場，防止創新變成龐氏騙局，那叫不能走邪路。

而杰克馬最後一個發言，意思三點，中國沒有金融系統，所以沒有系統性金融風險，接著是炮轟監管，管得太多，監的能力不足，特別說不能拿管P2P來管螞蟻金服；最後是中國的銀行業比較缺德雨天收傘。

這麼直接的對撞，已不能以馬先生向來語不驚人死不休來解釋，實在給人很多遐想的空間，也立即引起持續性的討論和爭論。

金融領域出來說話的，很少人站在馬一邊的，說得最多的，是說馬雲的螞蟻就是個放貸公司卻扮作科技公司，這是說他利用創新玩壟斷；其二是要脅監管要糖吃。最嚴重的說法，是指馬雲掌控了中國金融命脈而尾大不掉，那中國金融和中國都麻煩大了。當然也有鼓掌的，認為馬雲講話幫他們解了恨，主要是對中國國有銀行的壟斷之恨。

再後來官方性的表態出來，最特別的是中央宣傳部直接管轄的光明日報辦的光明網，發表題為「馬雲所言或未危言聳聽卻張冠李戴」的評論員文章，稱馬雲問題不是張冠李戴那麽簡單，直指馬雲演講是在螞蟻集團就要上市大背景下的有的放矢。文章稱，最近一段時間，螞蟻集團將成為有股票市場以來規模最大的IPO，這麽多股民的錢，怎麽監管是個問題，沒有監管則是萬萬不行。

而10月最後一天，主管金融的副總理劉鶴，主持召開國務院 金融穩定發展委員會會議，這不是例會，而且是在19屆五中全會閉幕才過一天就開，名義上是以落實五中全會精神為專題，但以會議內容看，可能跟五中會議討論的內容相關，不能排除外灘的事不僅捅了馬蜂窩，也捅到了五中會場，所以大會一收場小會立即開。其中內容直接與這兩天的爭論相連，即包括堅決整治各種金融亂象等要求。

經濟界的朋友說，杰克馬硬剛老王，反映著中國金融有新舊之戰，中國金融有兩種道路之戰。王的話代表高層既要創新又有擔心，馬的話等同要老傢伙退休監管退場，來個金融自由化。這場對撞是大好事，把中國金融問題乃至杰克馬問題都攤開，對迎來真正的金融創新，最終有助益。