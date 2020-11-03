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失言「捅了馬蜂窩」? 螞蟻上市前 馬雲被證監會約談

中國新聞組／北京3日電
阿里巴巴、螞蟻集團創辦人馬雲被約談。（本報資料照片）
阿里巴巴、螞蟻集團創辦人馬雲被約談。（本報資料照片）

中國金融科技巨頭螞蟻集團A+H股即將上市，中國證監會官網2日公告，人民銀行、銀保監會、證監會、國家外匯管理局對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明等人進行「監管約談」。公告未披露約談內容，引發外界猜測。

來源：YouTube

香港文匯報報導，螞蟻集團對此回應，會深入落實約談意見，繼續沿著「穩妥創新、擁抱監管、服務實體、開放共贏」的16字指導方針，繼續提升普惠服務能力，助力經濟和民生發展。 

報導指出，中證監的通告並未披露監管約談的具體內容。不過，市場難免不將之與近期螞蟻及馬雲的言行聯繫起來。

此前，在10月24日的外灘金融峰會上，馬雲發表演說時曾大批金融監管系統，被中國財經圈形容是「捅了馬蜂窩」。

另外，2日中國經濟網刊出銀保監會消費者權益保護局局長郭武平文章，直指有金融科技公司利用壟斷地位收過高費用，要全方位多層次保護金融消費者權益內容，似說明官方的疑慮。

郭直指，金融管理部門當前對於金融科技公司的消費者權益保護，缺乏明確規則和要求，出現了監管套利行為，與持牌金融機構形成不當競爭。 

郭強調，監管部門在查處持牌金融機構的同時，對相關金融科技公司也要開展延伸調查。針對寡頭壟斷行為，要就相關公司是否存在濫用市場支配地位等情況，組織開展消費者問卷調查。加強反壟斷和反不正當競爭執法司法，防止贏者通吃，「店大欺客」，侵害消費者自主選擇權和公平交易權。

公告顯示，螞蟻集團H股將於5日在港股上市。按螞蟻集團A+H兩地同步上市的推進計畫，A股也將在5日同時掛牌。螞蟻集團A股發行價為人民幣68.8元，H股發行價為港幣80元。

若按發行價計算，螞蟻集團總市值約為2.09兆元人民幣(約3123億美元)。螞蟻集團上市後，很可能取代貴州茅台，成為A股市場上總市值最高的上市公司。

此外，中央社報導，業界原本都樂觀預估螞蟻上市首日，股價必會大漲。但如今傳出馬雲等人遭約談，已引發市場震驚。

螞蟻集團上市後，可能成為A股市場上總市值最高的上市公司。(路透)
螞蟻集團上市後，可能成為A股市場上總市值最高的上市公司。(路透)

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