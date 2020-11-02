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針對中國？日測試無人機海上監控

中國新聞組／北京2日電
日本海上保安廳從10月15日起測試美製「海上守衛者」（MQ-9B）無人機。(共同社)
日本海上保安廳從10月15日起測試美製「海上守衛者」（MQ-9B）無人機。(共同社)

中日兩國關係近年因爭議島嶼問題趨於緊張，日本共同社報導，日本海上保安廳從10月15日起以青森縣八戶市八戶機場為據點，測試美製「海上守衛者」（MQ-9B）無人機，展開大範圍海洋監視的可行性。

據報導，10月29日上午，海保在八戶機場向媒體公布了該無人機。飛機當天在津輕海峽上空調查了船舶的航行，傍晚返回機場。

報導指出，該無人機為美國通用原子能公司的一架「海上守衛者」（MQ-9B），全長11.7米，寬24.0米。美籍駕駛和維修師等訪日，負責飛行路線的編程等操作。

該機續航時間最長35小時，從地面通過人造衛星操控，具有可環繞日本專屬經濟區（EEZ）一周的性能。搭載可實時確認圖像的攝像機和雷達，到10月30日為止在三陸近海和日本海確認了急救船和巡邏船的拍攝效果。今後將飛至小笠原諸島等較遠處，並測試自動迴避接近的飛機等功能。

除巡邏船等之外，海保還從空中通過33架飛機、52架直升機展開海難搜救和取締違法活動。報導稱，近年，中國公務船在尖閣諸島（中國稱釣魚島）附近海域活動頻繁，在日本海優質漁場「大和堆」警戒外國違法作業船隻的工作愈加重要。

該測試在2020年度預算中列入9億日元（約人民幣5760萬元）。今後將驗證實驗數據，就能否引進及機型選擇等進行探討。測試日程已幾乎過半，海保負責人就效果稱：「進展順利，還確認了對海上保安業務的有效性。」

日本 機場 中國

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