華為自救！上海擬建無美國技術晶片廠

據傳華為研議在上海建造未使用美國技術的專屬晶片廠，為自家的電信基礎設施事業供貨。(美聯社)

知情人士透露，中國 電信設備大廠華為 正計畫在上海興建一座未採用美國 技術的晶片廠，以因應美國制裁，確保旗下電信基礎設施事業仍能取得晶片。

金融時報報導，消息人士表示，這座工廠將由華為合作夥伴「上海集成電路研發中心」（ICRD）負責營運，而ICRD是由上海市政府支持的晶片研發公司。

知情人士指出，這座晶片廠初期將先試產低階45奈米製程晶片，且華為希望明年底前能以28奈米製程生產晶片，此舉將讓華為有能力生產智慧電視等物聯網（IoT）裝置。

華為並企望這座工廠能在2022年底前以20奈米製程生產晶片，而華為的多數5G電信設備都可使用這些晶片，且即使華為仍面臨美國制裁，也能繼續營運。

消息人士表示，這條規畫中的產線對華為旗下智慧手機事業沒有幫助，原因是智慧手機的晶片組需要更先進的製程，但若這項計畫取得成功，加上華為已囤積的晶片應可撐兩年，新廠將有助於華為基礎設施事業邁向永續發展。

業界專家表示，此計畫將協助缺乏晶片製造經驗的華為，擬定長期生存之道。此外，華為用完囤積的晶片後，這座本土晶片廠可望成為華為的半導體新供應來源。

伯恩斯坦（Bernstein）分析師馬克．李（音譯）說：「華為或許能在兩年內辦到。」他指出，儘管華為生產行動網路基地台所需晶片，採用14奈米或更先進製程較理想，但也可能使用28奈米製程晶片；相較於外國競爭對手，中國製造商比較能容忍較高成本和較低營運效率。

此外，澎湃新聞報導，華為心聲社區日前發布華為總裁任正非於10月27日在研發應屆生招聘座談會上的講話內容，任正非表示，2021到2022年是求生存、謀發展戰略攻關最艱難的兩年，在公司聚焦的業務領域，作戰需強大的隊伍，要有足夠水準的兵力才能集中優勢兵力打贏殲滅戰，因此明年華為應屆生招聘人數至少擴大到8000人。