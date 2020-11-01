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英情報系統 招募華語專家「抗中」

中國新聞組／北京1日電
英國政府通信總部（GCHQ），公布一項新的人才招聘訊息，要找華語語言學家。（取材自GCHQ官網）
英國政府通信總部（GCHQ），公布一項新的人才招聘訊息，要找華語語言學家。（取材自GCHQ官網）

美國眾議員提出要多雇用會說華語（Mandarin）的人才來對抗中國後，英國情報機關也將招攬會華語的語言學家，目的是對抗「來自中國的情報威脅」。

據環球時報報導，英國標準晚報10月30日報導，英國軍情五處、軍情六處及英國政府通信總部（GCHQ），公布一項新的人才招聘訊息，要找華語語言學家，工作地點是倫敦或切爾滕納姆（Cheltenham），切爾滕納姆是GCHQ的監聽中心所在地，申請者需要經過嚴格的安全審查。根據GCHQ網站上公布的訊息，職位描述寫道：「華語專家需要運用語言知識進行精確分析，洞見情報真相。他們是情報調查的核心，在指導項目和推動調查方面發揮著積極作用。」

標準晚報指出，GCHQ是英國最大的語言專家雇主之一，裡面的員工能使用的語言有42種，其負責人弗萊明（Jeremy Fleming）近日公開表示，與中國打交道有些複雜，因為中國既是情報上的對手，又是經濟上的夥伴。

標準晚報稱，除招聘多語言專業人士外，英國情報機構還將進行技術更新，發展更成熟的間諜手段，以及與「五眼聯盟」國家和歐盟合作等，與情報對手進行對抗。

環球時報稱，英國情報機構負責人近期多次發表「中國威脅」論，中方將英國視作夥伴，「希望英方有關官員摒棄『冷戰思維』，全面客觀看待中國發展，視中國為機遇和夥伴，而非威脅和對手」。

美國國會眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）10月19日在布魯金斯學會（Brookings Institution）舉辦的一場活動中，曾提出在情報部門應雇用更多華語人才，以更好地執行對華任務。

英國情報單位招募華語專家，顯示英國逐漸重視對中國的情治工作。圖為英國男星史恩康納...
英國情報單位招募華語專家，顯示英國逐漸重視對中國的情治工作。圖為英國男星史恩康納萊飾演英國情報員007。（Getty Images）

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