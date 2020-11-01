中國科技自強下的造芯爛尾潮

位於南京經濟技術開發區的南京德科碼廠區內外雜草叢生，從鐵圍欄向內看去，廠房還是未完工的毛坯屋狀態。（取自瞭望周刊官網）

剛落幕的中共 19屆五中全會提出，要把「科技自立自強」作為國家發展戰略支撐。中國 科技部長王志剛說，將「科技自立自強」擺在各項規畫任務的首位，進行專章部署，是中共編制五年規畫建議歷史上的第一次。

今天中國之所以如此重視「科技自立自強」，無疑與當前中美大國競爭有絕對的關係。儘管「十四五」規畫綱要全文尚未公布，但未來五年甚至更長一段時間，中國必將投注大量資源於關鍵科技突圍。

中國在黨國體制之下，一旦定於一尊的當權者確立了國家發展大方向，舉國上下就會行動起來，明顯例子就是近年在半導體產業的投資 狂潮。

投資狂潮 相關企業日增200家

中國早在2014年就設立俗稱「大基金」的「國家集成電路產業投資基金」，中共總書記習近平2016年也在全國科技創新大會提出，要攻克高端通用晶片、積體電路裝備等關鍵核心技術。很快地，動輒數百甚至數千億元的半導體投資項目就在中國遍地開花。

據中國經濟周刊報導，截至10月底，中國經營範圍含積體電路、晶片、半導體的企業已超過27萬家。今年以來，中國新增的積體電路相關企業更將近六萬家，相當於每天新增超過200家。有人因此戲稱，中國31個省份大概只剩西藏沒有半導體產業，但事實上，西藏工商登記的半導體公司也已經有約140家。

中國這種「一擁而上」、「千軍萬馬」大搞特定產業的現象，過去也不少見。早期，毛澤東提出要「超英趕美」，中國就在1958年啟動一場轟轟烈烈的全民大煉鋼，家家戶戶砸鍋煉鐵，短時間內就冒出數百萬座土高爐，最後煉出了一堆無用的廢鋼。

損失驚人 政治主導問題浮現

中國目前這波「大造芯」熱潮固然沒像「大煉鋼」瘋狂，但政治主導投資所衍生的問題也開始浮現。瞭望周刊就指出，光是過去一年多來，中國至少就有六個人民幣百億元級半導體大項目先後陷入「爛尾」。

除規畫總投資高達人民幣1280億元，曾高唱要「以芯報國、圓夢中華」的武漢弘芯半導體已因資金無以為繼停擺。號稱總投資30億美元，要跟南京台積電比拚的南京德科碼半導體也於7月宣布破產。其位於南京經濟技術開發區的廠區，不見原本應該要有的無塵室，只有蓋到一半的廢棄廠房和遍地叢生的雜草。

如果再加上規畫投資逾90億美元的成都格芯、陜西坤同半導體、江蘇淮安德淮半導體、貴州華芯通半導體，光這六個項目的投資損失就相當驚人。

但這是否意味中國半導體領域趕美無望？未必。當年「大煉鋼」是失敗了，但30多年後，1996年中國粗鋼產量突破一億噸，至今連20多年穩坐全球鋼鐵產量第一寶座。

中國鋼鐵業仍存在「大而不強」問題，但今天生活在「鐵鏽區」美國人父輩們，60多年前當中國瘋狂「大煉鋼」時應該沒人預見，他們當時的工作已沒機會傳承下一代了。