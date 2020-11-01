救芯？習發文：產業鏈關鍵時刻不能掉鏈子

中國國家主席習近平發文要求要優化和穩定產業鏈。（新華社資料照片）

美國 川普政府近年接連重擊中國 科技企業，尤其致中國電訊巨頭華為公司遭遇「斷芯」危機，新華社報導，今天出版的「求是」雜誌發表中共總書記習近平的文章，內文除提到要實施擴大內需戰略，更要優化和穩定產業鏈、供應鏈，在關鍵時刻不能「掉鏈子」。

新華社報導，在該篇題為「國家中長期經濟社會發展戰略若干重大問題」的文章中，習強調，當今世界正經歷百年未有之大變局，這次疫情 既是一次危機，也是一次大考。「我們要舉一反三，進行更有長遠性的思考，完善戰略布局，做到化危為機，實現高質量發展。」

文章指出，要堅定實施擴大內需戰略。使生產、分配、流通、消費各環節更多依託國內市場實現良性循環，國內循環越順暢，越有利於構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

同時，文章指出，要優化和穩定產業鏈、供應鏈。產業鏈、供應鏈在關鍵時刻不能掉鏈子，這是大國經濟必須具備的重要特徵。要拉長長板，補齊短板，在關係國家安全的領域和節點構建自主可控、安全可靠的國內生產供應體系。

文章指出，科技發展要堅持問題導向、目標導向，調整優化科技投入和產出結構，創新科技成果轉化機制。要深化對人與自然生命共同體的規律性認識，站在人與自然和諧共生的高度來謀劃經濟社會發展。要加強公共衛生體系建設，從頂層設計上提高公共衛生體系在國家治理體系中的地位。