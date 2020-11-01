TikTok暫逃封殺 賓州法官擋下政府禁令

美國 總統川普封殺中國 影音平台TikTok 再遇挫折，路透報導，賓州地區法院法官溫迪·比特斯通10月30日制止了一項原定於11月12日生效的美商務部命令。該禁令禁止（美企）與TikTok進行技術交易。

環球網引述報導稱，比特斯通下達臨時禁制令，在法庭審理此案期間，美國商務部不得執行不許向TikTok在美業務提供數據儲存、內容輸送和其它技術交易的禁令。

比特斯通在裁決中說，該命令「實際上將在美國境內關閉一個全球大約七億人用來進行表達活動的平台。這些TikTok用戶中有超過一億人在美國境內，並且每天至少有5000萬美國用戶在使用該應用程序」。

另據美國之音報導，TikTok是中國字節跳動公司短視頻分享應用「抖音」的海外版。美國政府今年8月下達行政命令，認為字節跳動公司受制於中國政府，對美國國家安全構成威脅，因此要求美國境內應用商店將TikTok下架，並禁止互聯網服務商向TikTok在美運行提供技術支持。禁令的第一部分本應在9月27日生效，第二部分定於11月12日生效。

TikTok提起訴訟後，華盛頓的聯邦法官在最後一刻下達臨時禁制令，暫不執行不得從應用店下載TikTok的禁令。並定於11月4日聽證，審理是否執行不准與TikTok交易的禁令。

報導指出，此次在賓州的訴訟是由三名TikTok內容創作者提起的。他們聲稱，行政當局的禁令讓他們失去了與數百萬粉絲互動的能力和相關品牌贊助。

至此，美國當局針對TikTok的禁令的兩項內容均在美國法庭遇阻。美國司法部已就華盛頓的聯邦法官下達的臨時禁制令提出上訴。司法部暫時還沒有就賓州的聯邦法官的裁決發表評論。