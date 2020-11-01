孟晚舟抵加前 加邊境官員：接到FBI異常來電請求

加拿大邊境服務局扣留孟晚舟電腦。(取材自哥倫比亞省高等法院)

加拿大 邊境服務局官員柯克蘭（Scott Kirkland）10月30日在華為財務長孟晚舟 引渡案庭訊上，承認把孟晚舟的手機 密碼交給警方是錯誤做法，並稱他因此感到痛苦而「臉紅」。另一名官員麥克雷（Bryce McRae）則稱，孟晚舟抵加前一天曾接到美國聯邦調查局來電，提出要他提供翌日機場值班主管電話號碼的「異乎尋常」的請求。

兩年前負責盤問孟晚舟的加拿大邊境服務局官員柯克蘭日前在孟晚舟引渡聽證會上承認，他弄丟孟晚舟的手機密碼，最後密碼落入聯邦警察手上，違反了加拿大隱私法。副首席法官霍姆斯29日裁定，允許孟晚舟繼續提供新證據，並可成為申請終止引渡的理由之一。這項裁定被華為形容為「重大勝利」，不少媒體也解讀為孟晚舟案獲得轉機。

隨著庭訊繼續進行，更多孟晚舟被捕的細節也逐一曝光。綜合路透等報導，30日的庭訊上，當孟晚舟辯護律師問柯克蘭為何警方會擁有孟晚舟電子設備的密碼時，柯克蘭回答，當時他意識到自己把孟晚舟手機密碼交給警方的做法錯誤，違反了隱私保護法，他為此感到痛苦，並因此「臉紅」（red-faced）。

但柯克蘭否認他故意與警方合謀侵犯孟晚舟權利，他表示：「那沒有任何意義。沒有任何一個CBSA官員因做這樣的事而得到收穫」。他並表示，他知道在警察逮捕孟晚舟之後，手機和孟晚舟的其他行李會被警察一同帶走，但「加拿大皇家騎警是否會把這些交給FBI，我並不知道」。

另當天在庭訊上，一同作證的加拿大邊境服務局負責人布萊斯．麥克雷表示，在孟晚舟抵達加拿大的前一天，他接到美國聯邦調查局（FBI ）打來的電話，提出「異乎尋常」的請求，讓他提供第二天值班主管的電話號碼。

麥克雷稱，他告訴對方自己正在值班，並把自己的電話留給對方，但他並不知道對方為何要電話。這通電話僅持續了「可能一兩分鐘」，對方沒有解釋索取號碼的原因。麥克雷並表示，實際上FBI第二天並沒有給機場的員工致電。