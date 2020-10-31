加法官允孟晚舟提新證據 華為稱重大勝利

法官在最新的裁決中接納了孟晚舟辯護團隊其中一部分訴求。圖為孟晚舟29日從溫哥華家中出發去法院。(取材自彭博社)

加拿大卑詩省最高法院副首席法官霍姆斯29日裁定，允許華為 首席財務官孟晚舟 繼續提供新證據。這意味孟晚舟若能證明引渡案與美國 和匯豐銀行對加方的誤導有關，可被列為申請終止引渡的理由之一。但法官也表示，目前的證據不足以使引渡案立即撤銷。華為則形容這是「重大勝利」。

綜合報導，孟晚舟的律師用三個分支理由申請終止對孟晚舟的引渡程序，分別是：政治干預司法；加拿大執法部門逮捕孟晚舟的程序違法並侵犯了她的憲章權利；美方提供的證據存在重大遺漏。此前，法官已經接受了第一和第二個分支。加拿大檢方認為第三個分支不成立，申請法官駁回，但這項申請案29日被霍姆斯（Heather Holmes）在引渡案聆訊中駁回。

霍姆斯在裁定書中寫道，孟晚舟主張美方指控她詐欺所提的證據，確實有失實陳述和遺漏的可能性。霍姆斯同意孟晚舟有權在此案紀錄上，「於有限範圍」提出額外證據。霍姆斯並說：「其中一些證據確實能挑戰（美國尋求引渡）可信度」。

這代表法官認為美國提供的「案件紀錄」中可能存在「故意遺漏證據」或者「重大證據遺漏」，可以被列為申請終止對孟晚舟引渡的理由之一。

霍姆斯的裁定，顯示孟晚舟方面提出的三個分支都被法官接受，孟晚舟的律師此後有機會提供更多的新證據，並於明年2月的庭審中，提出終止對孟晚舟的引渡要求。對此，華為昨天形容這是「重大勝利」。

不過，霍姆斯也裁定中指出，孟晚舟方面的論據不足以讓引渡案立即撤銷。對於這項裁定結果，加拿大檢方尚未回應。

加拿大在前年12月應美國要求，以華為和伊朗做生意，違反美國制裁，誤導及欺詐銀行，拘捕了在溫哥華機場轉機的孟晚舟。美向加法院提交的案件起訴紀錄稱，孟晚舟隱瞞華為與香港星通技術有限公司的關係，誤導滙豐繼續向華為提供服務，滙豐因此違反美國對伊朗制裁法案，面臨民事和刑事罰款的風險，認為孟晚舟對滙豐構成欺詐。

報導指出，此案唯一關鍵證據，是孟晚舟2013年向香港滙豐銀行展示的演示幻燈片（PPT）。霍姆斯的裁定無異認為，美方案件紀錄對PPT內容可能存在的遺漏，影響該紀錄的可靠性。環球時報報導，包括CBC等多家西方媒體認為，霍姆斯這項裁定，對孟晚舟方面來說是階段的勝利。