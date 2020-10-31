我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天災暫停的人禍：愛琴海強震 土耳其、希臘對立中和解

天天破紀錄！美單日死亡逾千人 確診破9萬例

美抓5名「獵狐者」 中：皆非中方執法人員

記者呂佳蓉／綜合報導
「獵狐行動」是中國「天網行動」的重要組成部分。截至10月20日，共從67個國家和地區成功勸返各類境外逃犯634名。（取材自環球時報）
「獵狐行動」是中國「天網行動」的重要組成部分。截至10月20日，共從67個國家和地區成功勸返各類境外逃犯634名。（取材自環球時報）

美國28日宣布，對八名在美國參與中方「獵狐行動」的人提出起訴，其中五人被捕。外交部發言人汪文斌30日表示，美方最近逮捕的相關人員不是中方的執法人員，相關的指控純屬造謠汙蔑。

中國外交部30日例行記者會上，汪文斌指出，合作打擊包括腐敗在內的跨國犯罪，拒絕為犯罪嫌疑人和非法資金提供避罪天堂是國際社會的共識，開展國際追逃追贓是維護和促進法治的正義事業。

汪文斌強調，中國已先後與120多個國家和地區合作，追回外逃嫌犯。合作中都嚴格遵守國際法和國際司法執法的慣例，充分尊重他國司法主權，開展合作，依法保障犯罪嫌疑人合法權益，得到了廣泛的支持和充分肯定。

汪文斌稱，美國是中國外逃腐敗和經濟犯罪嫌疑人最集中的國家，但近年來美國一直消極對待中方提出的追逃等合作要求，美國個別執法部門還明目張膽地為外逃嫌犯撐腰打氣，提供庇護，並多次阻撓外逃人員自願回中國投案。

汪文斌批評，美方的所作所為完全站在了正義和法治的對立面，違背了「聯合國反腐敗公約」、「聯合國打擊跨國有組織犯罪公約」精神，也為背離美方在國際場合所做的公開承諾。

汪文斌說，中方要求美方停止無端指責抹黑中方的追逃追贓努力，切實履行國際義務和承諾，不要再貪圖嫌犯的黑錢，不要成為嫌犯和非法資產的避罪天堂。

根據南華早報報導，被捕的「獵狐」相關人員身分被披露，有兩人是美國公民（包括一名歸化入籍者），其中一人為曾任職於紐約警局的私人偵探；另外三人是擁有美國永久居留權的中國公民。這五人於28日分別在新澤西州、紐約與加州被捕。他們被控作為中國非法代理人在美國行動，將面臨最高五年刑期，其中六人還面臨共謀跨州和國際跟蹤相關指控。

美國公民 中國 紐約

上一則

降低對美依賴 中國將從坦尚尼亞進口大豆

下一則

中聯辦宿舍房客確診 月初深圳免檢返港

延伸閱讀

「道歉說非事實」 台外交部指華郵報導不正確

「道歉說非事實」 台外交部指華郵報導不正確
11/6起 自美赴中須持核酸檢測+血清抗體「雙陰性」證明

11/6起 自美赴中須持核酸檢測+血清抗體「雙陰性」證明
飛中國航班新規 登機需「核酸、抗體雙陰性」證明

飛中國航班新規 登機需「核酸、抗體雙陰性」證明
川普長子：美國染疫死亡人數已寥寥無幾

川普長子：美國染疫死亡人數已寥寥無幾

熱門新聞

張銘浩是YHBOYS成員之一，年齡僅16歲。（取材自微信）

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

2020-10-29 11:00
女性保鏢馮鈺潔透露，高級男保鏢年薪26萬元，女保鏢36萬元，首席則可達上百萬。(取材自錢江晚報)

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

2020-10-28 09:00
一個保溫杯讓丈夫發現妻子出軌。圖為示意圖。(取材自瀟湘晨報╱視覺中國圖)

保溫杯洩婚外情…妻出軌2男 貴州夫痛下殺手

2020-10-29 13:00
習近平出席「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰七十周年大會」，由中國國務院總理李克強主持。(路透)

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

2020-10-22 22:51
華為首席財務長孟晚舟29日離開她位於加拿大溫哥華的住所，前往卑詩省最高法院參加引渡案的證據聽證會。（美聯社）

法官裁定：孟晚舟可用「重大證據遺漏」申請終止引渡

2020-10-30 00:03
侯先生與前妻當年的結婚證。（取材自紅星新聞）

瀋陽男與前妻老來得子 送2房養5年…孩兒竟叫別人爸

2020-10-29 09:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮

川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮
返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲

返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲
空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭

空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭
川普下、白登上就能撥亂反正？克魯曼：好天真

川普下、白登上就能撥亂反正？克魯曼：好天真
希臘土耳其近海發生規模7.0強震 土國城市20棟建物受損

希臘土耳其近海發生規模7.0強震 土國城市20棟建物受損