美抓5名「獵狐者」 中：皆非中方執法人員

「獵狐行動」是中國「天網行動」的重要組成部分。截至10月20日，共從67個國家和地區成功勸返各類境外逃犯634名。（取材自環球時報）

美國28日宣布，對八名在美國參與中方「獵狐行動」的人提出起訴，其中五人被捕。外交部發言人汪文斌30日表示，美方最近逮捕的相關人員不是中方的執法人員，相關的指控純屬造謠汙蔑。

在中國 外交部30日例行記者會上，汪文斌指出，合作打擊包括腐敗在內的跨國犯罪，拒絕為犯罪嫌疑人和非法資金提供避罪天堂是國際社會的共識，開展國際追逃追贓是維護和促進法治的正義事業。

汪文斌強調，中國已先後與120多個國家和地區合作，追回外逃嫌犯。合作中都嚴格遵守國際法和國際司法執法的慣例，充分尊重他國司法主權，開展合作，依法保障犯罪嫌疑人合法權益，得到了廣泛的支持和充分肯定。

汪文斌稱，美國是中國外逃腐敗和經濟犯罪嫌疑人最集中的國家，但近年來美國一直消極對待中方提出的追逃等合作要求，美國個別執法部門還明目張膽地為外逃嫌犯撐腰打氣，提供庇護，並多次阻撓外逃人員自願回中國投案。

汪文斌批評，美方的所作所為完全站在了正義和法治的對立面，違背了「聯合國反腐敗公約」、「聯合國打擊跨國有組織犯罪公約」精神，也為背離美方在國際場合所做的公開承諾。

汪文斌說，中方要求美方停止無端指責抹黑中方的追逃追贓努力，切實履行國際義務和承諾，不要再貪圖嫌犯的黑錢，不要成為嫌犯和非法資產的避罪天堂。

根據南華早報報導，被捕的「獵狐」相關人員身分被披露，有兩人是美國公民 （包括一名歸化入籍者），其中一人為曾任職於紐約 警局的私人偵探；另外三人是擁有美國永久居留權的中國公民。這五人於28日分別在新澤西州、紐約與加州被捕。他們被控作為中國非法代理人在美國行動，將面臨最高五年刑期，其中六人還面臨共謀跨州和國際跟蹤相關指控。