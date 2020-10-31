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接班「政治化妝師」王滬寧 江金權掌中央政策研究室

中國新聞組／北京31日電
江金權出席中共19屆五中全會精神記者會，以中共中央政策研究室主任身分亮相。（中新社）
江金權出席中共19屆五中全會精神記者會，以中共中央政策研究室主任身分亮相。（中新社）

中共中央昨舉行19屆五中全會記者會，江金權以中共中央政策研究室主任身分亮相，而非如以往18年來皆由政治局常委王滬寧擔任，證實江金權已由中央政策研究室分管日常工作的副主任升任主任。外界關注江金權是否會在兩年後的20大接替王滬寧政治局常委職務，但按照中共的晉升慣例，機會並不大。

中共中央政策研究室是中共最高智囊機構，是中共中央直屬機關，專為中央政治局研究政治理論、政策及草擬檔案，職能主要包括「起草全國黨代會中央委員會的工作報告」、參與中共中央大型會議的文件起草等。

江金權今年61歲，畢業於華中科技大學經濟學院經濟學專業，博士生。長期任職於中央政策研究室，從副處級調硏員一路升至副主任。江金權是中共黨建領域的權威專家，還擔任中共黨的建設工作領導小組成員、秘書組組長一職，曾多次陪同習近平出席內部活動。

央視「焦點訪談」節目曾報導，江金權是中共19大文件起草組成員、中共19大黨章修改小組成員，他曾多次就重要會議進行解讀。

王滬寧此前擔任中央政策研究室主任達18年，期間經歷了中共三朝元老，被外界視作多位領導人的「政治化妝師」，負責設計領導人的執政理論基礎。

自由亞洲電台報導，王滬寧作為中央政策研究室「一哥」，如今讓位給副主任江金權。文史學者宋揚認為，這表明最高當局正在為兩年後的中共20大進行人事布局。

至於江金權是否會取代王滬寧成為政治局常委？由於江金權至今還不是中共中央委員，按照中共內部晉升慣例，以江金權61歲的年限，兩年後，即使在中共20大晉身中央委員，亦難有再升的空間，換言之，江金權在20大接替王滬寧政治局常委的機會微乎其微。

北京獨立媒體人高瑜則說，中央政策研究室主任一職，如果被納入最高決策層，當然十分重要：「如果真是納入習體制，當然是一個重要的步驟。王滬寧不是在江時代，就當中央政策研究室主任。他（王滬寧）的接班人肯定是受習重視的，否則上不來。」

中共 北京 習近平

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