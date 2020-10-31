中央官員：與美「脫鉤」不現實也沒好處

中共中央財經委員會辦公室副主任韓文秀。（取材自人民網）

中美貿易戰未歇，中共 中央財經委員會辦公室副主任韓文秀昨天表示，中美徹底「脫鉤」根本不現實，對兩國和整個世界也沒有好處。韓文秀也說，構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相促進的「新發展格局」，是主動作為、不是被動應對，是長期戰略、不是權宜之計。

綜合媒體報導，中共中央30日首次在北京舉行有關19屆五中全會的記者會。被問到在中美經濟可能「脫鉤」下，中國 要如何實現人均GDP達到中等發達國家水平等「2035年遠景目標」時，韓文秀表示，「中美作為全球最大的兩個經濟體，兩國間的經濟聯繫是由雙方經濟結構的互補性和全球經濟的開放性所決定的，徹底『脫鉤』根本不現實」，且對中美來說、對於整個世界來說都沒有好處。

10月30日，中共中央在北京舉行新聞發布會，由中央宣傳部副部長、國務院新聞辦公室主任徐麟主持。（中新社）

韓文秀說，「其實真正想脫鉤的少而又少，真心要合作的多而又多」，今年第三季度，在疫情衝擊的背景下，中美雙邊貿易額同比增長了16%。韓文秀說，要「不畏浮雲遮望眼」，堅定維護多邊主義。他稱，實現2035年遠景目標，關鍵是要練好「內功」，最重要是改革、開放、創新三件事。

強調雙循環 對外投資 會擴大

對於國家主席習近平年中提出「內循環」和「雙循環」後，有評論認為這是中國因被國際圍堵，不得不將發展重點轉向國內的說法，韓文秀重申，「新發展格局」強調的是國內國際雙循環，不是國內經濟的單循環。

韓文秀稱，要深入參與國際循環，在更高水平上擴大對外開放，擴大外資企業的市場准入，更好地利用國內國際兩個市場兩種資源，因此構建「新發展格局」絕不意味對外開放地位的下降，相反未來中國外貿進出口、利用外資、對外投資的規模將會持續擴大。

韓文秀表示，不管國際風雲如何變幻，中國堅持對外開放的基本國策絕不動搖；中國將為世界各國提供更大的市場、更多的機會，這既有利於中國自身發展，也有利於形成更加公正合理的世界經濟治理體系。

拚科技創新 不會關起門來搞

此外，關於五中全會提出的「科技自立自強」，科技部長王志剛昨天在記者會上表示，自立自強與開放合作不是對立關係，中國的科技創新從來不是封閉式，今後也不會關起門來自己搞創新。

王志剛強調，中國一方面要提高自主創新能力，「因為關鍵核心技術是要不來、買不來的」；他還提到，將進一步改善中國科技創新的法律政策環境，加強知識產權保護，為來華工作創業的海外人才提供平等機會和便利條件。