以國安為由 日本擬禁購中國無人機

由日本國內廠商開發的無人機。（路透）

由於對信息技術、供應鏈、網路安全和知識產權方面的擔憂，也為了加強「國家安全」行動，知情人士透露，日本 擬從明年起禁止從中國 採購無人機。

路透報導，將於2021年4月生效的更嚴格的此項規定中沒有具體提到任何國家，但日本政府和執政黨的高層人士指出，這些規定就是針對中國的。此項規定可能將在實質上禁止日本政府採購中國無人機。

一位日本政府高官表示，中國是一個巨大的市場，對日本很重要；另一方面，有人擔心先進技術和信息可能洩露給中國，並可能被轉用於軍事用途。

目前，中國商用無人機和安全攝像頭等敏感技術的出口量不停在擴大，日本必須在這類擔憂與對中國的經濟依賴之間取得平衡。

報導稱，日本防衛省擁有幾百架無人機，其中一些是中國公司製造的；日本海上保安廳有大約30架，大多數也是中國製造的。這兩個部門都表示，並沒有在安全相關事務上使用中國無人機。其他日本政府部門也在使用中國無人機。

目前尚不清楚日本政府是否要對已經擁有的中國無人機全部進行更換，但新購買的無人機在用於刑事調查、基礎設施建設和緊急救援等敏感工作時，將必須確保數據不被洩露，並經過更嚴格的審查程序。