我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天災暫停的人禍：愛琴海強震 土耳其、希臘對立中和解

天天破紀錄！美單日死亡逾千人 確診破9萬例

以國安為由 日本擬禁購中國無人機

中國新聞組／北京31日電
由日本國內廠商開發的無人機。（路透）
由日本國內廠商開發的無人機。（路透）

由於對信息技術、供應鏈、網路安全和知識產權方面的擔憂，也為了加強「國家安全」行動，知情人士透露，日本擬從明年起禁止從中國採購無人機。

路透報導，將於2021年4月生效的更嚴格的此項規定中沒有具體提到任何國家，但日本政府和執政黨的高層人士指出，這些規定就是針對中國的。此項規定可能將在實質上禁止日本政府採購中國無人機。

一位日本政府高官表示，中國是一個巨大的市場，對日本很重要；另一方面，有人擔心先進技術和信息可能洩露給中國，並可能被轉用於軍事用途。

目前，中國商用無人機和安全攝像頭等敏感技術的出口量不停在擴大，日本必須在這類擔憂與對中國的經濟依賴之間取得平衡。

報導稱，日本防衛省擁有幾百架無人機，其中一些是中國公司製造的；日本海上保安廳有大約30架，大多數也是中國製造的。這兩個部門都表示，並沒有在安全相關事務上使用中國無人機。其他日本政府部門也在使用中國無人機。

目前尚不清楚日本政府是否要對已經擁有的中國無人機全部進行更換，但新購買的無人機在用於刑事調查、基礎設施建設和緊急救援等敏感工作時，將必須確保數據不被洩露，並經過更嚴格的審查程序。

中國 日本

上一則

亞太助卿史達偉：中在美脅迫性活動 不應影響華裔

下一則

BBC：中俄聯手「去美元化」 將成金融聯盟

延伸閱讀

油膩劉海+魚尾紋 日本女神佐佐木希憔悴扛家計

油膩劉海+魚尾紋 日本女神佐佐木希憔悴扛家計
協助日產高管逃亡 美准引渡特戰老兵父子 律師促暫緩

協助日產高管逃亡 美准引渡特戰老兵父子 律師促暫緩
日宣布調降台疫情警示等級 入境不須接受採檢

日宣布調降台疫情警示等級 入境不須接受採檢
反制美售台魚叉 陸恐出動自殺式無人機

反制美售台魚叉 陸恐出動自殺式無人機

熱門新聞

張銘浩是YHBOYS成員之一，年齡僅16歲。（取材自微信）

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

2020-10-29 11:00
女性保鏢馮鈺潔透露，高級男保鏢年薪26萬元，女保鏢36萬元，首席則可達上百萬。(取材自錢江晚報)

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

2020-10-28 09:00
一個保溫杯讓丈夫發現妻子出軌。圖為示意圖。(取材自瀟湘晨報╱視覺中國圖)

保溫杯洩婚外情…妻出軌2男 貴州夫痛下殺手

2020-10-29 13:00
習近平出席「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰七十周年大會」，由中國國務院總理李克強主持。(路透)

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

2020-10-22 22:51
華為首席財務長孟晚舟29日離開她位於加拿大溫哥華的住所，前往卑詩省最高法院參加引渡案的證據聽證會。（美聯社）

法官裁定：孟晚舟可用「重大證據遺漏」申請終止引渡

2020-10-30 00:03
侯先生與前妻當年的結婚證。（取材自紅星新聞）

瀋陽男與前妻老來得子 送2房養5年…孩兒竟叫別人爸

2020-10-29 09:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮

川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮
返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲

返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲
空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭

空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭
川普下、白登上就能撥亂反正？克魯曼：好天真

川普下、白登上就能撥亂反正？克魯曼：好天真
希臘土耳其近海發生規模7.0強震 土國城市20棟建物受損

希臘土耳其近海發生規模7.0強震 土國城市20棟建物受損