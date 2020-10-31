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BBC：中俄聯手「去美元化」 將成金融聯盟

中國新聞組／北京31日電
俄羅斯和中國合作降低對美元的依賴，分析說這可能會導致俄中形成「金融聯盟」。（路透）
俄羅斯和中國合作降低對美元的依賴，分析說這可能會導致俄中形成「金融聯盟」。（路透）

近年來，俄羅斯中國在雙邊貿易中大幅度降低了美元結算的比例。兩國形成共識，要用本國貨幣作貿易結算，避免使用美元和歐元。分析說這可能會導致俄中形成「金融聯盟」。

BBC中文網報導，蘇聯解體後一些原蘇聯共和國在2010年組成了歐亞經濟聯盟(EAEU), ，成員國有亞美尼亞，白俄羅斯，哈薩克斯坦，吉爾吉斯斯坦和俄羅斯。近年來該聯盟積極推動同亞洲，特別是中國的經濟聯繫。

俄羅斯總統普亭的前經濟顧問，歐亞經濟委員會委員格拉濟耶夫日前在「一帶一路」與歐亞經濟聯盟對接視頻論壇上說，「為了避免不斷增加的風險，我們必須專用本國貨幣。」

他說，避免使用最通用的貨幣和「政治分離」沒有關係，而是為了保護歐亞經濟共同體成員國，讓他們的經濟免受他人控制。他也曾強調過俄羅斯和中國貨幣和金融合作的重要性。

據報導，俄羅斯央行和聯邦海關最近的數字顯示，2020年第一季度，俄羅斯和中國貿易中的美元結算份額首次下降到了50%以下。俄中貿易中美元結算的比例只有46%，歐元只有30%，也降到了歷史最低水平。

在2015年中俄貿易當中90%是用美元結算。但俄羅斯遭受西方制裁以及美中貿易戰令兩國開始了去美元化的努力。到2019年，俄中貿易中美元結算的比例下降到了51%。俄羅斯也在外匯儲備中大量增持人民幣。

中美貿易戰升級以及美國加強了對中國企業、機構和官員的制裁，令中國擔心會遭到金融制裁，以及被關在美國主導的SWIFT國際清算系統之外，更增加了中國去美元化的動力。

雖然中國把人民幣國際化作為一種長期戰略，但並沒有像俄羅斯輿論那樣更直截了當地提出要「去美元化」或挑戰美國的全球經濟主宰地位。

哈佛大學的經濟學者佛蘭科認為，雖然美元地位目前尚且穩定，但是美國過度使用制裁在長期來看影響了美元地位。他認為將美元看為國際貨幣中永遠的老大是愚蠢的，「制裁對美國來說是個強有力的工具，但是和任何其他工具一樣，過度使用他們也有風險，那就是別人就會另闢蹊徑。」

美元 俄羅斯 中國

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