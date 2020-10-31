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亞太助卿史達偉：中在美脅迫性活動 不應影響華裔

記者金春香／紐約報導
史達偉（左）和賴斯參加亞洲協會座談會。（亞洲協會提供）
史達偉（左）和賴斯參加亞洲協會座談會。（亞洲協會提供）

美國國務院亞太助理國務卿史達偉(David Stilwell)30日在亞洲協會舉辦的論壇上表示，中國近期在國際上、尤其是在美國進行的隱蔽、脅迫、腐敗性活動，是無視美國價值觀，並帶來惡性影響，美國有權捍衛主權、增進地區利益，對抗中方的挑釁和威脅行為，不過在美華裔不應受到兩國角力的負面影響。

史達偉強調，美國有權通過多種行動維護國家利益，但美中兩國關係的衝突並不代表切斷兩國人民交流，美國仍會繼續歡迎中國的學生、訪問者和投資者，在美華裔也不應因此受到負面影響。

史達偉表示，美國的外交政策理念根植於民主多元，在海外也支持相應的多元，美國長久以來將中國看作重要的貿易夥伴，也尊重中國幾千年悠久歷史沈澱下的諸多價值觀念，但中國在中印邊境衝突、南海問題、在香港實施國安法等行為，具有脅迫性，是意圖以一統化治理觀念加強中國的影響力。

史達偉表示，中國在美國境內的諸多行動也表現出隱蔽性和腐敗性；他舉例說，中國政府出資在海外建立孔子學院，作為宣傳中共影響的媒介，中國還利用電影、媒體等媒介大肆宣揚其「國際大國」地位，並驅逐多家美國駐中記者，日前被聯邦調查局起訴的「獵狐」(Foxhunt)行動中國政府特工，也是中國政府在別國進行祕密脅迫行動的重要證據。

史丹福大學胡佛研究院院長、前國務卿賴斯(Condoleezza Rice)表示，目前美中關係並不能用冷戰來形容，且與當年美國與蘇聯的冷戰有著明顯差異，當年的蘇聯是軍事巨人和科技矮人，如今中國則是科技巨人，並正在朝軍事巨人的方向發展，這對美國來說是一個重大挑戰，美國需要維護自身權益、維護美國價值觀，但這並不意味著在美華裔就要因此受到影響，不應該讓他們感到受到威脅。

賴斯說，美國應該繼續歡迎赴美讀書的中國留學生，只有讓更多年輕一代參與國際體系對話，而美國也要繼續堅持講真話、開放的價值理念，才能最終讓更多人對中國產生影響，促進中國政治自由化。

史達偉(左下)參加亞洲協會座談會，指出中國通過隱蔽、脅迫、腐敗方式在美獲利。（視...
史達偉(左下)參加亞洲協會座談會，指出中國通過隱蔽、脅迫、腐敗方式在美獲利。（視頻截圖）

中國留學生 美國 華裔

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