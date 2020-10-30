洗白「戰狼」？資深媒體人胡鍵 當趙立堅同事

外交部新聞司新任副司長胡鍵。（取材自南方+）

中國 外交部又有新血加入。南方報業傳媒集團的資深媒體人胡鍵，出任外交部新聞司副司長。這是今年7月以來，第三位副司長屢新，也是首次有非外交體系、媒體圈的人擔任外交部新聞司副司長。

中新網報導，胡鍵出生於1978年8月，廣東省惠來縣人，中共黨員，本科畢業於暨南大學新聞與傳播學院，曾任南方日報時政新聞中心記者、南方日報社社委、南方新聞網總編輯及總裁、南方+客戶端總裁、南方報業傳媒集團管委會副主任和副總編輯等職。

胡鍵曾在獲得「廣東青年五四獎章」時，被介紹為南方日報上的「高質高產記者」，是南方日報首選的「第一梯隊」特派記者，被社會群眾喻為廣東時政新聞報導領域青年記者行列中的佼佼者和「拚命三郎」。其深度報導代表作包括《歷史再次選擇教育 》、《闊步衝刺教育強省》，特刊《盛世中華青春飛揚》、《世紀學聯青春潮湧》等。

外交部這一年多來，人事變動頻頻，這次找上媒體人擔任新聞司副司長，與「戰狼」形象鮮明的趙立堅 當同事。外界認為，外交部打破從外交系統找人才的慣例，加上胡鍵來自向來作風開放敢言的南方報業集團，可能是想藉由胡鍵來改變中國外交上的「戰狼」形象，但目前未知胡鍵是否會擔任發言人。

目前，中國外交部新聞司司長是華春瑩，五位副司長分別是，汪文斌、于敦海、趙立堅、胡鍵、蔣小燕。