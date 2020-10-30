我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白登：勝選後要讓美墨邊界離散移民家庭團聚

1張圖看疫情：全美確診894萬例 加州破92萬例

洗白「戰狼」？資深媒體人胡鍵 當趙立堅同事

中國新聞組／北京30日電
外交部新聞司新任副司長胡鍵。（取材自南方+）
外交部新聞司新任副司長胡鍵。（取材自南方+）

中國外交部又有新血加入。南方報業傳媒集團的資深媒體人胡鍵，出任外交部新聞司副司長。這是今年7月以來，第三位副司長屢新，也是首次有非外交體系、媒體圈的人擔任外交部新聞司副司長。

中新網報導，胡鍵出生於1978年8月，廣東省惠來縣人，中共黨員，本科畢業於暨南大學新聞與傳播學院，曾任南方日報時政新聞中心記者、南方日報社社委、南方新聞網總編輯及總裁、南方+客戶端總裁、南方報業傳媒集團管委會副主任和副總編輯等職。

胡鍵曾在獲得「廣東青年五四獎章」時，被介紹為南方日報上的「高質高產記者」，是南方日報首選的「第一梯隊」特派記者，被社會群眾喻為廣東時政新聞報導領域青年記者行列中的佼佼者和「拚命三郎」。其深度報導代表作包括《歷史再次選擇教育》、《闊步衝刺教育強省》，特刊《盛世中華青春飛揚》、《世紀學聯青春潮湧》等。

外交部這一年多來，人事變動頻頻，這次找上媒體人擔任新聞司副司長，與「戰狼」形象鮮明的趙立堅當同事。外界認為，外交部打破從外交系統找人才的慣例，加上胡鍵來自向來作風開放敢言的南方報業集團，可能是想藉由胡鍵來改變中國外交上的「戰狼」形象，但目前未知胡鍵是否會擔任發言人。

目前，中國外交部新聞司司長是華春瑩，五位副司長分別是，汪文斌、于敦海、趙立堅、胡鍵、蔣小燕。

中國 趙立堅 教育

上一則

一盞燈釀禍！黑龍江兩桌客抄滾燙火鍋湯互潑

延伸閱讀

斐濟兩岸外交官衝突 台灣鄉親：戰狼外交變流氓外交

斐濟兩岸外交官衝突 台灣鄉親：戰狼外交變流氓外交
新聞評論／戰狼主導兩岸關係 蔡政府須警覺

新聞評論／戰狼主導兩岸關係 蔡政府須警覺
龐培歐主動談斐濟衝突並譴責 外交部：感謝給台灣溫暖

龐培歐主動談斐濟衝突並譴責 外交部：感謝給台灣溫暖
世界焦點／戰狼外交是為何？ 華郵：反應北京不安

世界焦點／戰狼外交是為何？ 華郵：反應北京不安

熱門新聞

習近平出席「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰七十周年大會」，由中國國務院總理李克強主持。(路透)

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

2020-10-22 22:51
張銘浩是YHBOYS成員之一，年齡僅16歲。（取材自微信）

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

2020-10-29 11:00
女性保鏢馮鈺潔透露，高級男保鏢年薪26萬元，女保鏢36萬元，首席則可達上百萬。(取材自錢江晚報)

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

2020-10-28 09:00
丈夫出軌，上海女子怒用榔頭打死。示意圖與新聞無關。(取材自瀟湘晨報／視覺中國圖)

「每次買菜少1顆」！ 丈夫偷藏性藥出軌 上海女子怒用榔頭打死

2020-10-22 11:00
小李没錢結帳，燒烤店老闆報警處理。（取材自春城晚報）

趁她上廁所 同桌10餘人跑光…雲南女没錢結帳 被帶去警局

2020-10-22 09:00
大陸外交部發言人趙立堅。（環球網）

反擊美售台3武器 中國宣布制裁洛克希德馬丁、波音防務

2020-10-26 13:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光
川普一連任 反移民健將 米勒將出重手

川普一連任 反移民健將 米勒將出重手
法國尼斯恐攻釀3死多人傷 1女慘遭斬首

法國尼斯恐攻釀3死多人傷 1女慘遭斬首
保溫杯洩婚外情…妻出軌2男 貴州夫痛下殺手

保溫杯洩婚外情…妻出軌2男 貴州夫痛下殺手
撞死人外逃3年 華女由澳引渡回美

撞死人外逃3年 華女由澳引渡回美