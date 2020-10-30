洩露孟晚舟手機密碼 加拿大邊境官承認違法

華為首席財務長孟晚舟29日離開她位於加拿大溫哥華的住所，前往卑詩省最高法院參加引渡案的證據聽證會。（美聯社）

加拿大邊境 服務署（CBSA）官員在華為財務長孟晚舟 最新一場引渡聽證會上承認，他弄丟華為首席財務長孟晚舟的手機密碼，最後密碼落入聯邦警察手上，違反了加拿大隱私法。

加拿大卑詩省最高法院28日舉行引渡聽證會，當時參與扣留與逮捕孟晚舟的加拿大皇家 騎警（RCMP）警員溫斯頓‧葉（Winston Yep）和邊境服務署官員柯克蘭（Scott Kirkland）接受詢問。

代表孟晚舟的律師派克（Richard Peck）在聽證會上質疑，葉警員明知要逮捕孟晚舟，為何當時還讓邊境服務署審查孟晚舟三個小時之後才執行逮捕？派克並認為葉警員在法庭上說謊。

而針對柯克蘭，派克指出，孟晚舟2018年12月1日在溫哥華機場被捕前，柯克蘭對她進行了長達三小時的盤問。期間，柯克蘭不但要求孟晚舟交出她的手機密碼，還把密碼抄在自己的筆記本和紙條上，後來這張紙條落入了皇家騎警手中，但根據法規，把密碼交給皇家騎警是觸犯了拿大隱私法。

柯克蘭回應稱，海關人員要求旅客交出電子設備密碼是司空見慣的事，他通常會把問到的密碼寫在便籤或紙上，之後再還給旅客。但當天把孟晚舟移交給皇家騎警後，他就找不到寫有其手機密碼的紙張，這才發現他誤將相關資訊交給了騎警。

柯克蘭說：「我當時並不曉得，那張紙是落在（皇家騎警手中），或在我們的文件夾內，還是仍在櫃檯上。我看了看櫃檯和文件夾，都沒找到。」柯克蘭也承認：「這類資訊是不得轉交出去的。」

柯克蘭也表示，他對警方進行逮捕之前，對孟晚舟進行攔截、審問存有疑慮，說：「我們的查問可被辯為拖延正當法律程序。」他說，他和同事一發現孟晚舟是美國通緝的大人物，「馬上了解到這會出問題」，並曾建議邊境署跳過審問這一步，把孟晚舟指認出來交給騎警就好。

中國官媒央視質疑，孟晚舟引渡案聽證會的交叉詢問僅進行了三天，接受詢問的兩名證人「就暴露出如此多的問題，甚至警方的證人被指在法庭上不誠實，這讓人不得不懷疑：這些相互銜接、精心設計的一連串所謂的『錯誤』，怎麼如此湊巧？」

孟晚舟引渡案聽證會預計將在2021年4月結束。