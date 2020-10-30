五中全會鞏固「習核心」 外媒觀察：接班人…連影子都沒有

外界關切習近平是否會交棒，但五中全會並未依循慣例讓接班人浮出檯面。（新華社）

歷史上的中共 五中全會過去多會宣布接班人或做出重大人事調整布局，外界據此預測中共總書記習近平 可能會「交棒」，但剛結束的中共19屆五中全會並未依循慣例讓中共接班人浮出檯面。有媒體解讀，這是值此內憂外患之際，中共中央為鞏固權力核心之舉，並塑造習近平「不可挑戰的地位」。

中共19屆五中全會在召開四天後於昨天在北京閉幕，會中通過了第十四個中國經濟社會發展的五年規畫。但會中並未就外界關注的「習近平接班人」透露出半點信息。法廣報導。此前有分析預測，按中共慣例程序，會在這屆五中全會上，讓下個十年的中共接班人浮出檯面，躋身中共中央政治局。

綜合報導，依照中共的慣例，重要人事命令以往都會在一中全會宣布，但往年的五中全會也曾多次公布相關的人事調整，據統計，至少有八次五中全會曾涉及人事調整。

例如毛澤東就在1934年的中共六屆五中全會中，成為政治局委員；鄧小平在1989年的13屆五中全會中從軍委主席退休，並點名江澤民接班；習近平則是在2010年舉行的17屆五中全會中，被任命為中共軍委副主席，成為胡錦濤的接班人。

儘管外界在會前有預測指本屆五中全會可能依循往例指定習近平的接班人，但也有分析稱，中共此次還不會做出接班人選的安排。而根據剛結束的19屆五中全會內容，習近平的接班人並未出現，有分析指出，這顯示習近平已確立無人能挑戰的地位。

有分析指出，儘管中共黨內目前對習近平的領導仍有異聲，但中共目前對外面臨美國 帶頭制裁、抵制的逆境，對內又有內循環的經濟難關，值此內憂外患之際，中共中央認為此時不宜做出重要人事布化的變化，應以安定為優先，但此舉也被視為是習近平鞏固權力核心的的動作。

不過也有分析認為，習近平此時未指定接班人，不見得代表他會「久任」，因為儘管他主導刪除了國家主席的任期限制，但在黨章裡仍有非終身職的規範。BBC則指出，從全會公報內容看，中共高層面對內外壓力似乎達成某種妥協，且再度號召中共團結在以習近平為核心的黨中央周圍；中共中央未指定接班人，也許是肯定習近平核心的表現。