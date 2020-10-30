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五中全會公報 解讀關鍵「2個局1個期」

香港特派員 李春
第19屆五中全會29日在北京閉幕。（Getty Images)
第19屆五中全會29日在北京閉幕。（Getty Images)

在特殊背景下做出特別決定的中共19屆五中全會閉幕，會後按例發出長約6200餘字的會議公報，這公報其實是更長的三分文件的撮要，所以給人以政治術語大集合印象，但讀這分公報，抓住兩個局一個期，當是較為關鍵。

說五中全會公報是文件撮要，那三分文件，一是習近平受中央政治局委託作的工作報告，二是大會通過的「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規畫和2035年遠景目標的建議」，三是習近平就「建議（討論稿）」的說明稿。

透過三分文件，可知中共中全會不管多少內容，都話分兩頭說，一講過去，二看未來。今次會兩頭都重，因自19屆四中全會以來的一年間，發生了太多事，要看對過去如何結論，但看了公報，大致結論都如預估，有些事不提或不正面提，也在情理之中。

今次中共全會的形勢分析，簡而化之，主要看中共中全會講的兩個局及兩個不變的提法。

所謂兩個局，一個叫「變局」， 一個叫「新局」，所謂「變局」就是中共領導人最近一直強調的「當今世界正經歷百年未有之大變局」，而「新局」就是後面長篇陳述的一個又一個「總體布局」、「戰略布局」、「新格局」等。

至於兩個不變的提法，一個是中共領導層認定「我國發展仍然處於重要戰略機遇期」，一個是中共中全會強調「和平與發展仍然是時代主題」。

戰略機遇期這一提法，至為關鍵，因其不僅關係到未來的規劃，還關係到中共政治道路的確立。所謂戰略機遇期，對中共來說是指國際國內各種因素綜合作用形成的，能為中國經濟社會發展提供良好機會和境遇，並對其歷史命運產生全局性、長遠性、決定性影響的某一特定歷史時期。

而「和平與發展仍然是時代主題」，聽上去是套話或外交辭令，但在中共的歷次黨代會都有這句話，因其代表一個重要的判斷，影響一個重要去向。這句話不等於說不打仗，因為還要求全黨發揚「鬥爭精神」，但這是一個重大決策取向。

中共 習近平 中國

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