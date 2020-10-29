我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選最後衝刺 白登打抗疫牌 川普通宵造勢

1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

龐培歐悼印度士兵 環時酸「黃鼠狼」

中國新聞組／北京29日電
美國國務卿龐培歐（左）在會見斯里蘭卡外長古納瓦德納（右）尋求支持。（取材自環球網）
美國國務卿龐培歐（左）在會見斯里蘭卡外長古納瓦德納（右）尋求支持。（取材自環球網）

印度在剛結束的美印2+2會談中，呼應了美國遏制中國的印太戰略。對此，環球時報社評昨批，美印這兩個全球當前最大的疫情國不去做好防疫，卻聯手抗中，是因為「妒忌」中國而做出的「錯誤的布局」；文中並將龐培歐向印度死亡士兵默哀，解讀為「黃鼠狼給雞拜年」。

環時社評指出，美印2+2會談後，印度戰略上向華盛頓傾斜。看起來美國以遏制中國為目的的印太戰略取得了進展，但這種進展更多是聲勢上的，心理層面的。美印都從中國感受到「威脅」，所以抱團取暖、拉幫結派，這只能是自欺欺人的虛張聲勢。

文中說，美國的問題是本國競爭力持續下降，面對中國的快速發展有了不斷擴大的危機感。美國想依靠地緣政治方式扭轉發展態勢上的不利局面，是看錯了問題的癥結，印度幫不了美國這個忙。且美印這兩個全球當前最大的疫情國幾乎是冒險舉行外長和防長的面對面會晤，是在錯誤的時間選擇錯誤的對象，並做了錯誤的布局。 

文中指出，有些國家存在對中國的懷疑、妒忌等情緒，或者想耍些手腕多從中國套些利。而美國調整對華政策，想試試別樣做法能否讓自己佔些便宜，並認真發動一場針對中國的「新冷戰」，這是抽風，是把自我極端幻象當真實世界打造。新德里則很像是有點微醺地跟著感覺走。

文中說，龐培歐和美國國防部長艾思博向印度死於加勒萬河谷的士兵致敬，讓很多印度人感動。印度人是否想過：美國高官們至今從沒有向自己國內22萬多名新型冠狀病毒死者默哀過，現在卻跑到印度來祭奠印度死亡的士兵，「這不是黃鼠狼給雞拜年又是什麼？」。

社評並稱，中國不會因此把印度當敵人，甚至也不把美國當敵人，因為中國坦坦蕩蕩。「就讓子彈飛一會，看看它最終落在哪兒，擊中的是誰」。

中國 印度 美國

上一則

港媒：北京禁止律師代理12港人案

下一則

邀結盟對抗中國 斯里蘭卡打臉龐培歐

延伸閱讀

美國務院將「和統會」列外國使團 認定受中共控制

美國務院將「和統會」列外國使團 認定受中共控制
「欲滲透分化美國」 新聞周刊：在美統戰組織達600多個

「欲滲透分化美國」 新聞周刊：在美統戰組織達600多個
龐培歐與歐盟外交代表通話 開啟美歐抗中對話管道

龐培歐與歐盟外交代表通話 開啟美歐抗中對話管道
龐培歐主動談斐濟衝突並譴責 外交部：感謝給台灣溫暖

龐培歐主動談斐濟衝突並譴責 外交部：感謝給台灣溫暖

熱門新聞

習近平出席「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰七十周年大會」，由中國國務院總理李克強主持。(路透)

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

2020-10-22 22:51
小李没錢結帳，燒烤店老闆報警處理。（取材自春城晚報）

趁她上廁所 同桌10餘人跑光…雲南女没錢結帳 被帶去警局

2020-10-22 09:00
丈夫出軌，上海女子怒用榔頭打死。示意圖與新聞無關。(取材自瀟湘晨報／視覺中國圖)

「每次買菜少1顆」！ 丈夫偷藏性藥出軌 上海女子怒用榔頭打死

2020-10-22 11:00
女性保鏢馮鈺潔透露，高級男保鏢年薪26萬元，女保鏢36萬元，首席則可達上百萬。(取材自錢江晚報)

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

2020-10-28 09:00
示意圖，與新聞無關。(安徽交通廣播網)

一次30元！江蘇54歲大媽涉賣淫 68歲爺上門被逮個正著

2020-10-21 13:00
易烊昱華玩魔術方塊創下世界紀錄。（取材自官方臉書）

中國7歲童破魔術方塊世界紀錄 竟是男星易烊千璽弟弟

2020-10-21 19:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕
女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…
台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職

台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職
「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者

「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者
影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除

影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除