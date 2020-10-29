龐培歐悼印度士兵 環時酸「黃鼠狼」

美國國務卿龐培歐（左）在會見斯里蘭卡外長古納瓦德納（右）尋求支持。（取材自環球網）

印度 在剛結束的美印2+2會談中，呼應了美國 遏制中國 的印太戰略。對此，環球時報社評昨批，美印這兩個全球當前最大的疫情國不去做好防疫，卻聯手抗中，是因為「妒忌」中國而做出的「錯誤的布局」；文中並將龐培歐向印度死亡士兵默哀，解讀為「黃鼠狼給雞拜年」。

環時社評指出，美印2+2會談後，印度戰略上向華盛頓傾斜。看起來美國以遏制中國為目的的印太戰略取得了進展，但這種進展更多是聲勢上的，心理層面的。美印都從中國感受到「威脅」，所以抱團取暖、拉幫結派，這只能是自欺欺人的虛張聲勢。

文中說，美國的問題是本國競爭力持續下降，面對中國的快速發展有了不斷擴大的危機感。美國想依靠地緣政治方式扭轉發展態勢上的不利局面，是看錯了問題的癥結，印度幫不了美國這個忙。且美印這兩個全球當前最大的疫情國幾乎是冒險舉行外長和防長的面對面會晤，是在錯誤的時間選擇錯誤的對象，並做了錯誤的布局。

文中指出，有些國家存在對中國的懷疑、妒忌等情緒，或者想耍些手腕多從中國套些利。而美國調整對華政策，想試試別樣做法能否讓自己佔些便宜，並認真發動一場針對中國的「新冷戰」，這是抽風，是把自我極端幻象當真實世界打造。新德里則很像是有點微醺地跟著感覺走。

文中說，龐培歐和美國國防部長艾思博向印度死於加勒萬河谷的士兵致敬，讓很多印度人感動。印度人是否想過：美國高官們至今從沒有向自己國內22萬多名新型冠狀病毒死者默哀過，現在卻跑到印度來祭奠印度死亡的士兵，「這不是黃鼠狼給雞拜年又是什麼？」。

社評並稱，中國不會因此把印度當敵人，甚至也不把美國當敵人，因為中國坦坦蕩蕩。「就讓子彈飛一會，看看它最終落在哪兒，擊中的是誰」。