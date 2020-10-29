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邀結盟對抗中國 斯里蘭卡打臉龐培歐

中國新聞組／北京29日電
美國國務卿龐培歐（左）在會見斯里蘭卡外長古納瓦德納（右）尋求支持。（美聯社）
美國國務卿龐培歐（左）在會見斯里蘭卡外長古納瓦德納（右）尋求支持。（美聯社）

龐培歐繼日前訪問印度推動結盟抗中，當地時間27日他再前往斯里蘭卡尋求支持時，遭斯里蘭卡外長回覆「斯里蘭卡是一個中立、不結盟的國家」。中國媒體及網民稱這是龐培歐「踢到鐵板」、「被打臉」。中國外交部則批龐培歐的抗中思維落後，是「生錯了年代」。

來源:YouTube

龐培歐日前訪問印度時嚴辭批評中國，並推動與印度結盟抗中，他在結束印度行之後前往斯里蘭卡。龐培歐在會見斯里蘭卡外長古納瓦德納後表示，從糟糕的交易、對主權的侵犯以及在領土及海洋問題上不守法規的行為中，「我們發現，中國共產黨是一個掠奪者，而美國則以不同的方式來到（這裡），我們作為朋友和合作夥伴而來。」

路透報導，在當天雙方的新聞發布會上，與龐培歐的表態不同，古納瓦德納則強調了斯里蘭卡希望與所有國家保持和平關係的願景。古納瓦德納表示，斯里蘭卡希望與所有國家保持和平與良好關係，「斯里蘭卡是一個中立、不結盟的國家，致力於和平」，「我們希望繼續保持與美國和其他國家的關係」。

古納瓦德納的「不結盟」談話被陸媒報導後，引發中國媒體及網民熱議。海外網稱，龐培歐已經成了一個惡毒攻擊中國的「復讀機」；今年以來，他在歐洲多國訪問期間，都曾攻擊中國。不少網民則稱，古納瓦德納此言無異是打臉龐培歐，「龐式謊言踢到鐵板」，也有網民提醒，龐培歐鍥而不捨對第三世界國家洗腦式演說，「我們是不是也應該走訪？」。

路透報導，斯里蘭卡是北京的「親密盟友」，作為「一帶一路」計畫的一部分，中國在斯里蘭卡的港口和高速公路上投資了數十億美元的資金。

此前，龐培歐在印度訪問期間也曾攻擊中國和中共，聲稱整個世界都面臨中國實現其民族復興志向的挑戰。對此，中國外交部發言人汪文斌28日表示，龐培歐聲稱的「中國威脅」，不過是「龐氏謊言」的陳詞濫調，龐培歐想讓中國倒退到貧窮、落後的時代，讓世界再墜入對抗、分裂的深淵，遺憾的是，龐培歐生錯了年代，當今時代和平、發展、合作、共贏的潮流已不可阻擋。

中央社報導，龐培歐預計在29日至30日訪問越南。越南總理阮春福曾稱，越南希望進一步發展與美國的全面夥伴關係。

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