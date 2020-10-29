秀「艷照」暴紅 中大使唱尼泊爾民歌 形象更親民

侯艷琪曾拍攝美照宣傳尼泊爾旅遊。（取材自推特）

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中國 駐尼泊爾大使侯艷琪在發布推廣尼泊爾旅遊的「艷照」暴紅後，這回她唱起了尼泊爾民歌，與當地民眾共慶「德賽節」，不少尼泊爾朋友驚呼中國大使居然可以把尼泊爾語民歌唱得如此動人，實在是給人驚喜。此舉也顯示，中國外交官並非皆以戰狼式發言對外，學者認為，以女性親和、接地氣的方式更能擺脫僵化形象，推動兩國交流。

搜狐報導，大使侯艷琪與她的同事們，唱出尼泊爾民歌「Resham Filili」，「德賽節」是尼泊爾一年當中最重要的節日，「Resham Filili」是尼泊爾最著名的歌曲之一，地位堪比中國的「茉莉花」，不僅廣泛傳唱於尼泊爾，在國際上也為人耳熟能詳。

侯艷琪並非第一次以大使的身分成為網紅。日前她在推特上發布在加德滿都拍攝的美照，並以英語和尼泊爾語發文，祝福「2020尼泊爾旅遊年」成功，侯艷琪身穿火紅長洋裝，拍照姿態勘起網紅。該推文在尼泊爾引發熱烈反響，尼泊爾旅遊、文化及航空部部長巴特拉伊還轉發了該條推文，表示「非常感謝」。

不少尼泊爾網友紛紛留言感謝侯大使，認為中國大使「尊重和熱愛尼泊爾」、「集美麗與智慧於一身」，甚至有部分「鐵粉」在留言中表示，其已將侯大使照片設置為手機壁紙。

報導指出，侯艷琪出生於1970年3月，山西清徐人，文學碩士。2018年成為中國駐尼泊爾特命全權大使，此前曾在外交部亞洲司、駐巴基斯坦大使館 、駐洛杉磯 總領館、外交部涉外安全事務司等部門工作，曾任駐巴基斯坦大使館隨員、三秘，駐洛杉磯總領館一秘銜領事，外交部涉外安全事務司處長，外交部亞洲司副司長等職。