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西北大漠軍演 殲20雙機編隊拋灑干擾彈畫面首曝光

中國新聞組／北京29日電
殲20雙擊編隊正在拋灑干擾彈。（取材自中國軍視網）
殲20雙擊編隊正在拋灑干擾彈。（取材自中國軍視網）

央視軍事頻道「我們在戰位」節目，日前全方位報導了空軍某試驗訓練基地。

觀察者網報導，該實驗基地是地處西北大漠的一個空軍實驗基地，負責武器試驗、綜合飛行試驗、外軍評估與模擬、編寫飛行大綱等任務，是中國空軍空天一體，攻防兼備，戰略轉型的「試驗田」、「前哨站」，這期節目展示了不少該基地新的鏡頭，殲20雙機編隊拋灑干擾彈的畫面、疑似殲20模擬飛行系統的畫面，以及該基地「藍軍旅」7架殲20編隊的畫面都是首次曝光。

來源：YouTube

據報導，初秋時節，一場紅藍體系對抗演習，在空軍某實驗訓練基地打響。參加演習的殲擊機、預警機、轟炸機、加油機、接連升空。地空導彈、雷達、通信等分隊，也擺兵布陣，劍拔弩張。偌大的地域和空域，被分割成多個戰場。

演習導調評估組組長盛海雷說：「這次演習中，我們大量運用了在演在試的裝備，還有其他的一些態勢感知，模擬對抗，效果評估的一些軟件系統，都是我們一線科研人員與部隊骨幹開發的，為我們科學的籌備演訓內容，客觀的評價部隊戰鬥力，還有設置逼真的戰場環境，提供了有利的支撐。」

報導稱，近年來，隨著強軍事業的不斷推進，空軍某試驗訓練基地踏上了大變革大發展的新征程。2013年2月2日，習近平主席來到這裡，參觀了部分裝備，親切接見了基地官兵和技術人員代表，要求大家認清肩負的職責使命，再接再厲，開拓進取，堅決完成以試驗和訓練為中心的各項任務。

基地高級工程師李鴻就是受到接見的技術人員代表之一，在她的回憶中，質變，彷彿也就此開始──就在第二年，基地開始了職能使命的大幅拓展：從輔助作戰訓練到常態化擔負戰備值班，從武器裝備性能試驗到綜合作戰效能評估……。

基地政委雷同東說，近年來，基地貫徹人才強軍戰略，持續提升人才建設質量效益，確保各類人才引得進、留得住、流得動、用得好。在核心技術領域、新興前沿領域，一座令人矚目的軍事人才高地正在加速崛起。

難得一見的殲20雙機拋干擾彈畫面首次公開。(視頻截圖)
難得一見的殲20雙機拋干擾彈畫面首次公開。(視頻截圖)
殲20的7機編隊。（取材自中國軍視網）
殲20的7機編隊。（取材自中國軍視網）

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