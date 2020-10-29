美媒：中「雙11」消費 不愛美國貨了

雙十一購物節顯示中國強勁的消費力。圖為2019年阿里巴巴交易直播現場。(本報系資料照片)

隨著「雙十一」購物節臨近，全球諮詢公司艾睿鉑（AlixPartners）調查顯示，中國 消費者的購買力將高於以往，但他們更多是購買本土品牌，而遠離美國 品牌。

海外網引述美國CNBC新聞網報導，艾睿鉑公司在9月30日至10月6日期間對2029名中國成年消費者調查顯示，隨著中國經濟從疫情 中復甦，中國消費者今年總體支出額預計超過以往。與去年相比，39%的中國消費者計畫在今年「雙十一」花費更多，只有15%的人計畫減少支出。

艾睿鉑還發現，66%的中國消費者將購買國內品牌，而不是外國品牌。57%的中國消費者今年計畫減少在美國品牌上的支出，39%的受訪者將削減在歐洲品牌上的支出。

據報導，艾睿鉑消費品業務全球聯席主管、董事總經理戴維•加菲爾德表示，從過往記錄來看，中國消費者對美國產品的品牌屬性評價很高，但現在他們愈來愈覺得可以從其他產品上獲得這些好處。

與此同時，由於跨境旅遊業受疫情影響基本停滯，中國消費者開始在國內購買奢侈品。艾睿鉑調查發現，國內成為中國消費者購買奢侈品首選目的地，約占43%，其次是日本，約占30%，而美國沒有進入前四名。

加菲爾德表示，對中國製造商來說，這是一個真正的進步。他們在奢侈品營銷上變得愈來愈成熟和有經驗。這種轉變可能會對美國品牌產生影響，包括那些愈來愈依賴於中國消費的奢侈品品牌。