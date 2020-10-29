我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選最後衝刺 白登打抗疫牌 川普通宵造勢

1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

美媒：中「雙11」消費 不愛美國貨了

中國新聞組／北京29日電
雙十一購物節顯示中國強勁的消費力。圖為2019年阿里巴巴交易直播現場。(本報系資料照片)
雙十一購物節顯示中國強勁的消費力。圖為2019年阿里巴巴交易直播現場。(本報系資料照片)

隨著「雙十一」購物節臨近，全球諮詢公司艾睿鉑（AlixPartners）調查顯示，中國消費者的購買力將高於以往，但他們更多是購買本土品牌，而遠離美國品牌。

海外網引述美國CNBC新聞網報導，艾睿鉑公司在9月30日至10月6日期間對2029名中國成年消費者調查顯示，隨著中國經濟從疫情中復甦，中國消費者今年總體支出額預計超過以往。與去年相比，39%的中國消費者計畫在今年「雙十一」花費更多，只有15%的人計畫減少支出。

艾睿鉑還發現，66%的中國消費者將購買國內品牌，而不是外國品牌。57%的中國消費者今年計畫減少在美國品牌上的支出，39%的受訪者將削減在歐洲品牌上的支出。

據報導，艾睿鉑消費品業務全球聯席主管、董事總經理戴維•加菲爾德表示，從過往記錄來看，中國消費者對美國產品的品牌屬性評價很高，但現在他們愈來愈覺得可以從其他產品上獲得這些好處。

與此同時，由於跨境旅遊業受疫情影響基本停滯，中國消費者開始在國內購買奢侈品。艾睿鉑調查發現，國內成為中國消費者購買奢侈品首選目的地，約占43%，其次是日本，約占30%，而美國沒有進入前四名。

加菲爾德表示，對中國製造商來說，這是一個真正的進步。他們在奢侈品營銷上變得愈來愈成熟和有經驗。這種轉變可能會對美國品牌產生影響，包括那些愈來愈依賴於中國消費的奢侈品品牌。

中國 美國 疫情

上一則

重慶患絕症土豪坐直升機撒3000萬瘋傳 警方說明來了

下一則

螞蟻上市造富! 中國女星苗圃身價7億 勝趙薇

延伸閱讀

精神施壓+行動恐嚇 中國特工在美「獵狐」細節爆光

精神施壓+行動恐嚇 中國特工在美「獵狐」細節爆光
美國務院將「和統會」列外國使團 認定受中共控制

美國務院將「和統會」列外國使團 認定受中共控制
世界晚報／動蕩難消？美東、美西均有大規模暴力砸搶

世界晚報／動蕩難消？美東、美西均有大規模暴力砸搶

歐布萊恩籲中國：要成世界大國 應停止偷竊

歐布萊恩籲中國：要成世界大國 應停止偷竊

熱門新聞

習近平出席「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰七十周年大會」，由中國國務院總理李克強主持。(路透)

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

2020-10-22 22:51
小李没錢結帳，燒烤店老闆報警處理。（取材自春城晚報）

趁她上廁所 同桌10餘人跑光…雲南女没錢結帳 被帶去警局

2020-10-22 09:00
丈夫出軌，上海女子怒用榔頭打死。示意圖與新聞無關。(取材自瀟湘晨報／視覺中國圖)

「每次買菜少1顆」！ 丈夫偷藏性藥出軌 上海女子怒用榔頭打死

2020-10-22 11:00
女性保鏢馮鈺潔透露，高級男保鏢年薪26萬元，女保鏢36萬元，首席則可達上百萬。(取材自錢江晚報)

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

2020-10-28 09:00
示意圖，與新聞無關。(安徽交通廣播網)

一次30元！江蘇54歲大媽涉賣淫 68歲爺上門被逮個正著

2020-10-21 13:00
易烊昱華玩魔術方塊創下世界紀錄。（取材自官方臉書）

中國7歲童破魔術方塊世界紀錄 竟是男星易烊千璽弟弟

2020-10-21 19:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕
女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…
台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職

台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職
「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者

「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者
影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除

影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除