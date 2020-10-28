「韓戰屬美侵略」習談話在南韓掀波

中國國家主席主席習近平日前在抗美援朝紀念大會上將韓戰定性為「美帝」侵略的說法，引發南韓不滿。(新華社)

中國 國家主席習近平日前出席中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年大會時提到「偉大的抗美援朝戰爭，抵禦了帝國主義侵略擴張，穩定了朝鮮半島局勢」等發言，在南韓 國會國政監查中引發了爭議，也引起南韓民眾強烈不滿。

本報系聯合報報導，南韓外交部長康京和出席國會外交統一委員會對外交部進行的國政監查時強調，韓戰因北韓 南侵而爆發，這是不可否認的歷史事實。南韓政府已將這一立場明確轉達給了中國政府。

南韓國防部長徐旭也明確稱，韓戰為北韓侵略南韓而爆發的戰爭。

南韓外長和防長的表態將對中國國家主席習近平訪韓和南韓政府圍繞「終戰宣言」開展的努力起到何種影響，頗為引人注目。

此外，中央社報導，針對習近平將韓戰定性為「美帝」侵略的說法，韓聯社27日以「詭辯」為題報導，中國共青團25日在微博官方帳號以問答方式發文，題目是「朝鮮（北韓）戰爭是朝鮮侵略韓國（南韓）嗎？」文中說答案是「不」，並稱南北韓當時皆宣稱對整個朝鮮半島擁有主權，韓戰是「一個國家的內戰」。

韓聯社記者隨後在中國外交部例行記者會上詢問發言人汪文斌，是否同意共青團「韓戰並非南侵」的主張，汪文斌並未直接回答，但表示「韓戰本來就是在朝鮮半島南北雙方之間發生的，屬於內戰」。

北京當局今年高調舉行抗美援朝70周年紀念大會，習近平發表強硬談話，外界解讀為在中美關係緊張之際加強對內宣傳、激勵士氣。

中方對韓戰的主張也引起南韓民眾不滿，有民眾在總統府青瓦台「國民請願」問政平台上發起連署，要求限制「歪曲歷史」的中國籍藝人在南韓活動。

被點名配合中方歪曲歷史的中國籍藝人包括日前在微博上轉發「紀念志願軍抗美援朝出國作戰70周年」內容的EXO成員張藝興、前I.O.I及PRISTIN成員周潔瓊，以及以f(x)團體在南韓出道後近年回到中國發展的宋茜等。