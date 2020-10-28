我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診877萬例 德州破90萬例

MLB世界大賽／道奇擊敗光芒 相隔32年再奪冠

中首艘國產航母山東艦入列10個月 艦長：將聚焦實戰

中國新聞組／香港28日電
首艘國產航母山東艦艦長表示，未來將聚焦實戰。（取材自新華網）
首艘國產航母山東艦艦長表示，未來將聚焦實戰。（取材自新華網）

中美角力愈演愈烈、台海局勢緊張之際，中國國產航母山東艦艦長來奕軍受訪時表示，該艦交接入列十個月以來，不斷加強戰法訓法研究，已完成一系列海上試驗訓練項目，聚焦實戰，航母核心能力穩步提升。與此同時，中國東部戰區也展示紅旗17防空導彈，引起關注。

香港01報導，專家預測，山東艦戰鬥準備狀態將持續到2020年年底。有分析稱，中國在台灣海峽和南海正面臨美國的軍事威脅，主要海上運輸通道也可能受到印度的潛在威脅。在這種情況下，遼寧號和山東艦將成為核心戰鬥力。

2019年12月17日，解放軍海軍在海南三亞錦母角航母軍港舉行儀式，在中共軍委主席習近平見證下山東艦正式服役。隨著中國國產航母的服役，解放軍也正式進入雙航母時代。

根據中國國防部早前說法，國產航母完全由本國自主開展設計，排水量約為五萬噸級，採用常規動力裝置，搭載殲15艦載機等。

在作戰實力方面，航母專家李杰曾稱，山東艦作戰能力遠勝遼寧艦。在山東艦服役之前，2012年9月25日，遼寧艦已交付解放軍海軍。

伴隨著山東艦的正式服役，其最新動態成為外界關注焦點。山東艦於今年9月1日上午離開大連造船廠。從現場發布的影片來看，山東艦掛出五星旗和海事信號旗，在拖船的輔助下離岸，航母還開放了頂板雷達。殲15和直18艦載機模型在航母甲板停留。此次演習的重點將放在艦機融合訓練上。

另據香港中通社報導，解放軍新聞傳播中心中國軍視網官方微博26日顯示，東部戰區某合成旅於近日舉行了紅旗17防空導彈授裝儀式。　　

紅旗17被形容為世界最先進的野戰機動防空系統，主要裝備機械化步兵和裝甲部隊。該防空導彈是在俄羅斯「道爾-M1」地空導彈基礎上的中國國産改進型産品。　　

紅旗17防空系統將雷達、導彈和制導站集於同一裝甲車，機動性能很強，而且雷達天線具有自動穩定系統，能夠在行進間搜索目標，一旦接到開火指令，從行駛狀態轉為短停發射狀態只要五秒，在海拔3000米以上的高原環境下也能正常運作。 　　

報導指出，紅旗17採用垂直冷彈發射，攻擊距離12KM。每輛車上裝載兩個導彈模塊，每個導彈模塊由一個運輸發射箱和四枚9M331導彈組成。導彈的發動機是單室雙級推力固體火箭發動機，導彈採用無線電指令制導 。　　

紅旗17防空導彈。(取材自環球觀)
紅旗17防空導彈。(取材自環球觀)

中國 香港 台灣

上一則

港「學生動源」前召集人鍾翰林 尋美政治庇護前被捕

下一則

廣西名產螺螄粉聞臭師 日聞300噸酸筍 年薪50萬人民幣

延伸閱讀

中國首艘國產航母 山東艦艦長：將聚焦實戰

中國首艘國產航母 山東艦艦長：將聚焦實戰
宜蘭疑將試射「無限高」飛彈 專家：符合模擬導彈來襲實境

宜蘭疑將試射「無限高」飛彈 專家：符合模擬導彈來襲實境
立榮飛東沙包機被迫返航 港媒：解放軍當天飛彈演習

立榮飛東沙包機被迫返航 港媒：解放軍當天飛彈演習

解放軍驅離外機影片曝光 距離近到「可見機號」

解放軍驅離外機影片曝光 距離近到「可見機號」

熱門新聞

習近平出席「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰七十周年大會」，由中國國務院總理李克強主持。(路透)

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

2020-10-22 22:51
一名中年男子去窯子玩樂卻遇到妻子的新聞，近期在網上熱傳。圖為示意圖，與本文無關。(取材自微博)

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

2020-10-20 11:00
小李没錢結帳，燒烤店老闆報警處理。（取材自春城晚報）

趁她上廁所 同桌10餘人跑光…雲南女没錢結帳 被帶去警局

2020-10-22 09:00
丈夫出軌，上海女子怒用榔頭打死。示意圖與新聞無關。(取材自瀟湘晨報／視覺中國圖)

「每次買菜少1顆」！ 丈夫偷藏性藥出軌 上海女子怒用榔頭打死

2020-10-22 11:00
示意圖，與新聞無關。(安徽交通廣播網)

一次30元！江蘇54歲大媽涉賣淫 68歲爺上門被逮個正著

2020-10-21 13:00
易烊昱華玩魔術方塊創下世界紀錄。（取材自官方臉書）

中國7歲童破魔術方塊世界紀錄 竟是男星易烊千璽弟弟

2020-10-21 19:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜

新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜
加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時

加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時
電郵門無助拉抬選情 川普競選團隊悄悄更改策略

電郵門無助拉抬選情 川普競選團隊悄悄更改策略
影／華人區兩場山火夾擊 萬畝燒焦 10萬居民強制撤離

影／華人區兩場山火夾擊 萬畝燒焦 10萬居民強制撤離
火力全開 歐巴馬批評川普「天天說謊」、「刷存在感」

火力全開 歐巴馬批評川普「天天說謊」、「刷存在感」