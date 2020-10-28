中首艘國產航母山東艦入列10個月 艦長：將聚焦實戰

首艘國產航母山東艦艦長表示，未來將聚焦實戰。（取材自新華網）

中美角力愈演愈烈、台海局勢緊張之際，中國 國產航母山東艦艦長來奕軍受訪時表示，該艦交接入列十個月以來，不斷加強戰法訓法研究，已完成一系列海上試驗訓練項目，聚焦實戰，航母核心能力穩步提升。與此同時，中國東部戰區也展示紅旗17防空導彈，引起關注。

香港 01報導，專家預測，山東艦戰鬥準備狀態將持續到2020年年底。有分析稱，中國在台灣 海峽和南海正面臨美國的軍事威脅，主要海上運輸通道也可能受到印度的潛在威脅。在這種情況下，遼寧號和山東艦將成為核心戰鬥力。

2019年12月17日，解放軍海軍在海南三亞錦母角航母軍港舉行儀式，在中共軍委主席習近平見證下山東艦正式服役。隨著中國國產航母的服役，解放軍也正式進入雙航母時代。

根據中國國防部早前說法，國產航母完全由本國自主開展設計，排水量約為五萬噸級，採用常規動力裝置，搭載殲15艦載機等。

在作戰實力方面，航母專家李杰曾稱，山東艦作戰能力遠勝遼寧艦。在山東艦服役之前，2012年9月25日，遼寧艦已交付解放軍海軍。

伴隨著山東艦的正式服役，其最新動態成為外界關注焦點。山東艦於今年9月1日上午離開大連造船廠。從現場發布的影片來看，山東艦掛出五星旗和海事信號旗，在拖船的輔助下離岸，航母還開放了頂板雷達。殲15和直18艦載機模型在航母甲板停留。此次演習的重點將放在艦機融合訓練上。

另據香港中通社報導，解放軍新聞傳播中心中國軍視網官方微博26日顯示，東部戰區某合成旅於近日舉行了紅旗17防空導彈授裝儀式。

紅旗17被形容為世界最先進的野戰機動防空系統，主要裝備機械化步兵和裝甲部隊。該防空導彈是在俄羅斯「道爾-M1」地空導彈基礎上的中國國産改進型産品。

紅旗17防空系統將雷達、導彈和制導站集於同一裝甲車，機動性能很強，而且雷達天線具有自動穩定系統，能夠在行進間搜索目標，一旦接到開火指令，從行駛狀態轉為短停發射狀態只要五秒，在海拔3000米以上的高原環境下也能正常運作。

報導指出，紅旗17採用垂直冷彈發射，攻擊距離12KM。每輛車上裝載兩個導彈模塊，每個導彈模塊由一個運輸發射箱和四枚9M331導彈組成。導彈的發動機是單室雙級推力固體火箭發動機，導彈採用無線電指令制導 。