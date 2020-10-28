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以色列媒體：以色列特工 帶回中國新冠疫苗

中國新聞組／北京28日電 
以色列媒體報導，以色列已獲得中國新冠肺炎疫苗。圖為中國生物展出的新冠病毒滅活疫苗。(路透)
以色列媒體報導，以色列已獲得中國新冠肺炎疫苗。圖為中國生物展出的新冠病毒滅活疫苗。(路透)

據今日俄羅斯電視台（RT）援引以色列媒體報導，以色列情報和特殊使命局（又稱摩薩德）已獲得中國新冠肺炎疫苗，並帶回開始進行「研究」。

以色列媒體12頻道報導稱，最近幾周，摩薩德將中國疫苗帶到了以色列。目前還不清楚該情報機構究竟是如何獲得這種疫苗。

據報導，多個政府消息人士「間接」證實了這一報導。據說，採購該疫苗的目的是研究其配方，並進一步探索疫苗接種方案。除此之外，以色列衛生部一位高級官員證實，以色列正在尋求從其他國家購買新冠疫苗。

報導指出，以色列已經研製出了自己的新冠病毒疫苗，但其測試過程仍處於早期階段。上周，位於以色列生物研究所（IIBR）宣布了其名為「Brilife」的新冠疫苗。該疫苗已經獲得了所有必要的批准，預計將於下周開始進行第一階段臨床試驗。首先，這種疫苗將在大約100名志願者身上進行試驗，如果一切順利，明年春天將有另外1000人參加第二階段的試驗。

最近幾周，以色列新冠病毒感染病例急劇增加，目前病例總數達到31萬，約占總人口的3.4%。

另據本報系聯合報報導，長春高新技術產業（集團）股份有限公司董事、總經理安吉祥27日表示，與香港大學、廈門大學合作的凍乾鼻噴式重組新型冠狀病毒疫苗（流感病毒載體）的研發順利推進。現處於臨床研究階段。

長春高新技術產業集團今年5月宣布，擬將子公司長春百克生物科技股份公司在科創板上市。根據招股書，百克生物與香港大學等機構基於DelNS1（無害活疫苗體系的多功能疫苗載體）流感疫苗系統，共同開發鼻噴式新冠疫苗，將按照公司現有鼻噴流感疫苗的生產流程進一步生產鼻噴新冠疫苗；該疫苗已構建完成，正考察其在動物模型中的安全和有效性。

另外，百克生物今年又獲批推出凍乾鼻噴流感疫苗。該產品是鼻內噴霧式疫苗。安吉祥稱，鼻噴流感疫苗已獲批簽發150餘萬人份，今年最大產能能達1000萬人份左右。

流感疫苗 以色列 中國

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